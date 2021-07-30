Голливудского актера судили на изнасилование: какое наказание он получил

Голливудского актера Кьюбу Гудинга-младшего признали виновным в совершении изнасилования девушки в отельном номере. Об этом сообщает издание Reuters.

Кьюбу Гудинга-младшего судили за изнасилование - фото: из открытых источников

Суд признал кинозвезду виновным в двух эпизодах изнасилования в отеле на Манхэттене в 2013 году. Его жертва потребовала, чтобы он выплатил ей 6 миллионов долларов в качестве морального ущерба.

Летом 2013 года в суд обратилась девушка, которая заявила, что дважды была изнасилована актером Кьюбой Гудингом-младшим. По ее словам, знаменитость пригласил ее в отельный номер, чтобы вместе выпить. Однако, когда они оказались в номере, Кьюба стал раздеваться, что очень насторожило его новую знакомую и она решила покинуть это место. Но уже в тот момент дверь была заперта и она не имела возможности выйти. После этого актер толкнул девушку на кровать и изнасиловал. Со слов потерпевшей, это случилось дважды.

Сам же Гудинг отмечает, что изнасилования не было, а все обвинения в его сторону — клевета. Окружной судья рассказал, что актер полностью отказался участвовать в этом деле.

Стоит отметить, что дело по изнасилованию — не первый эпизод в жизни кинозвезды. Ранее против него уже выдвигались подобные обвинения в суде. Но он был признан не виновным.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что известного рэпера и модель обвиняют в изнасиловании малолетней фанатки. Девушка утверждает, что музыкант напоил и изнасиловал ее в собственном доме.

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