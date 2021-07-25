Украинский актер устроил драку на дороге в Киеве (ВИДЕО)

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Денис Подставной
Актер Андрей Фединчик попал в серьезный скандал. Фото из открытых источников
Звезда сериала "Папиньки" Андрей Фединчик устроил в Подольском районе Киева скандал, переросший в драку. Об этом пишет Униан, ссылаясь на Telegram-канал "Київ оперативний".
Источник сообщает, что все началось с того, что актер ехал по дороге на электросамокате. Однако делал он это не совсем аккуратно. Это привело к тому, что водитель одной из машин на дороге ему посигналил. Фединчику это не понравилось и он, подбежав к этой машине, попытался вытащить через окно водителя. В ответ на это мужчина брызнул актеру в лицо из баллончика.
По словам очевидцев, Андрей Фединчик вел себя максимально странно и высказывал возмущения из-за того, что ему посмели посигналить. Чтобы успокоить телезвезду, его прижали к асфальту, но он вырвался и стал биться головой.
Видео в места событий было опубликовано в Сети. На кадрах видно, что актер изначально пытался спровоцировать оппонента, а затем через время все же его ударил. Несколько человек попытались успокоить нападавшего, заломав ему руки.
Супруга Фединчика, украинская актриса Наталья Денисенко, извинилась за поведение своего мужа и отметила, что он сейчас переживает очень сложный жизненный период. Также Наталья написала, что ей стыдно за поведение своего возлюбленного.
Также Денисенко прокомментировала инцидент на своей странице в Instagram, написав в сториз следующее: "Посмотрим, как пойдет дальше день. Просто я никогда не думала, что около моей жизни будет твориться такой п****ц". Спойлер: у меня лично все хорошо".
Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что звезда известного комедийного фильма раскрыла свою страшную тайну.
Также портал сообщал о том, что известного рэпера и модель обвиняют в изнасиловании малолетней фанатки. Подробнее читайте в материале на нашем сайте.
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Новости
Юрий
сегодня, 18:20
боже ,какая мерзость!Звезда чего?Уебище.
александр
сегодня, 18:15
Надо было развалить ебало.Эти клоуны достали.