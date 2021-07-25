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Главная Новости Звезды скандал Украинский актер устроил драку на дороге в Киеве (ВИДЕО)
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Украинский актер устроил драку на дороге в Киеве (ВИДЕО)

Очевидцы говорят, что телезвезда вела себя неадекватно

сегодня, 19:04
Автор:

Денис Подставной

Украинский актер устроил драку на дороге в Киеве (ВИДЕО)

Актер Андрей Фединчик попал в серьезный скандал. Фото из открытых источников

Звезда сериала "Папиньки" Андрей Фединчик устроил в Подольском районе Киева скандал, переросший в драку. Об этом пишет Униан, ссылаясь на Telegram-канал "Київ оперативний". 

Источник сообщает, что все началось с того, что актер ехал по дороге на электросамокате. Однако делал он это не совсем аккуратно. Это привело к тому, что водитель одной из машин на дороге ему посигналил. Фединчику это не понравилось и он, подбежав к этой машине, попытался вытащить через окно водителя. В ответ на это мужчина брызнул актеру в лицо из баллончика. 

По словам очевидцев, Андрей Фединчик вел себя максимально странно и высказывал возмущения из-за того, что ему посмели посигналить. Чтобы успокоить телезвезду, его прижали к асфальту, но он вырвался и стал биться головой. 

Видео в места событий было опубликовано в Сети. На кадрах видно, что актер изначально пытался спровоцировать оппонента, а затем через время все же его ударил. Несколько человек попытались успокоить нападавшего, заломав ему руки. 

Супруга Фединчика, украинская актриса Наталья Денисенко, извинилась за поведение своего мужа и отметила, что он сейчас переживает очень сложный жизненный период. Также Наталья написала, что ей стыдно за поведение своего возлюбленного. 

Украинский актер устроил драку на дороге в Киеве (ВИДЕО) - фото 2

Также Денисенко прокомментировала инцидент на своей странице в Instagram, написав в сториз следующее: "Посмотрим, как пойдет дальше день. Просто я никогда не думала, что около моей жизни будет твориться такой п****ц". Спойлер: у меня лично все хорошо". 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что звезда известного комедийного фильма раскрыла свою страшную тайну

Также портал сообщал о том, что известного рэпера и модель обвиняют в изнасиловании малолетней фанатки. Подробнее читайте в материале на нашем сайте.


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Источник: https://t.me/KyivOperativ/78808
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Обусуждения

Юрий

сегодня, 18:20

боже ,какая мерзость!Звезда чего?Уебище.

александр

сегодня, 18:15

Надо было развалить ебало.Эти клоуны достали.

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