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"Голые, с палкой в руках": пропагандист раскритиковал "возможности" армии России

Иван Охлобыстин выдал очередную порцию бреда о войне в Украине

сегодня, 19:53
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Автор:

Лиля Воробьева

Известный актер из РФ, поддерживающий Путина Иван Охлобыстин и одобряющий войну с Украиной, на этот раз высказался, как эксперт. Мнение актера, на этот раз там есть определенная капля правды, потому что в этой ситуации им метко описана ситуация в российской армии — "голые с палкой в руках".

"Голые, с палкой в руках": пропагандист раскритиковал "возможности" армии России

Иван Охлобыстин (фото из открытых источников)

Свои критические мнения Охлобыстин обнародовал в социальных сетях, передают российские пропагандистские медиа.


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"СВО показала, что мы голые, с палкой-копачкой в руках. Бога умоляю, чтобы это смешное знание привело нас к осознанию ошибок", — утверждает российский актер.

Еще он говорит, не отступив от требований кремлевских методик, о том, что "прогрессивный мир скоро покинет Украину, чем обязательно нужно воспользоваться России".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский актер сделал безумное заявление о войне и "ожидающих" украинцев . Сторонник путинской политики Михаил Пореченков озвучил новый пропагандистский бред о военном вторжении в Украину. Как эмоционально утверждает актер, украинцы ждут захватчиков, а еще сообщает, что к нему обращаются "вменяемые поклонники из Украины".

Также "Комментарии" писали о том, что российский актер, собравшийся воевать против украинцев, посетил оккупированный Мариуполь. Актер из РФ Егор Бероев, выступающий за кремлевскую спецоперацию и поддерживающий полномасштабное военное вторжение России против Украины, рассказал, что побывал во временно оккупированном Мариуполе. По словам путиниста, в городе он побывал на "свадьбе". Бероев показался на городской улице. Но действительно ли он посетил Мариуполь – невыясненной. Россиянина сопровождали камеры, все происходящее снимали.



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