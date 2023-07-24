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Госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии: известного актера нашли без сознания в гостинице Венгрии

Инцидент сорвал концерт группы Hollywood Vampires, участником которой является Депп

сегодня, 20:40
Автор:
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Лиля Воробьева
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Известного американского актера Джонни Деппа обнаружили без сознания в гостиничном номере в столице Венгрии Будапеште. Актера забрали в одну из местных больниц в тяжелом состоянии. Это произошло как раз перед выступлением хард-роковой группы Hollywood Vampires, участником которой является Депп и приехавший с концертом в Будапешт в рамках тура.

Госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии: известного актера нашли без сознания в гостинице Венгрии

Джонни Депп (фото из открытых источников)

Об этом сообщает венгерское издание Blikk. Выступление пришлось отменить, хотя музыканты уже буквально готовились выходить на сцену. Тогда менеджер Деппа сказал, что известный американец чувствует себя плохо, однако подробно не прибегал.


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Вместе с тем один рок-музыкант группы потом дал понять, что его коллега перебрал с алкогольными напитками, именно по этой причине он не мог выступать и был отправлен в больницу.

"Все было готово, сцена была установлена, команда была готова к выступлению. Никому даже не пришло в голову, что могут быть проблемы, тем более, что участники группы уже выполнили настройку звука. Все, что мы слышали, это то, что Депп даже не мог выйти из отеля",- сказал представителям СМИ один из участников группы.

Также информируют, что по причине "опасения за здоровье и безопасность Джонни Деппа" не прошел концерт в Венгрии 18 июля. Также отменили анонсированное выступление рок-группы в Словакии, которое было запланировано через два дня. Однако в прошлую субботу, 22 июля, группа дала концерт в Польше и в этой стране Джонни Депп уже чувствовал себя хорошо.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица, поддержавшая войну в Украине, попала в больницу со страшным диагнозом.



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