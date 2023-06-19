Поддерживает Кремль: граждане Казахстана отменили концерт Лепса

В Казахстане критически восприняли позицию российского певца Григория Лепса, поддерживающего вторжение в Украину. Организатор мероприятия Makao Luxury Village Resort, предоставлявший площадку для выступления, решил отменить концерт Григория Лепса. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Instagram организаторов концерта



Григорий Лепс. Фото из открытых источников

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Один из крупнейших поклонников войны в Украине среди российской эстрады Григорий Лепс получил значительную порцию критики от казахстанцев. Российский певец обещал один миллион рублей за уничтожение немецкого танка Leopard в Украине.

Концерт Лепса был намечен в казахстанском городе Конаев на 8 июля. Однако местные жители обратились с просьбой к власти, чтобы запретить выступление российскому певцу. После нескольких дней организатор мероприятия Makao Luxury Village Resort, предоставлявший площадку, сообщил о разрыве контракта с Григорием Лепсом.

После обнародования решения о разрыве контракта жители Казахстана поддержали компанию.

"Лепс патриот своей страны, поддерживающий войну. Таким гостям мы не радуемся. Слава Украине!", — пишет гражданка Казахстана.

Поддерживает его и другая казашка.

"Наконец-то. Достаточно тащить сюда этих российских звезд. Любым z и v здесь не место!", – выступает против российских артистов Дина Шайхислам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что служащий в ВСУ певец высказался об артистах, бежавших из страны.

Также "Комментарии" писали, что блогерша сделала заявление об украинцах, которые за границей говорят по-русски. Женщина заявила, что проявила пренебрежение к девушкам, которые общались на русском.