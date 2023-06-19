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Поддерживает Кремль: граждане Казахстана отменили концерт Лепса

Казахстан отменил концерт Григория Лепса из-за кремлевских взглядов певца.

сегодня, 17:07
Автор:
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Slava Kot
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В Казахстане критически восприняли позицию российского певца Григория Лепса, поддерживающего вторжение в Украину. Организатор мероприятия Makao Luxury Village Resort, предоставлявший площадку для выступления, решил отменить концерт Григория Лепса. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Instagram организаторов концерта

Поддерживает Кремль: граждане Казахстана отменили концерт Лепса

Григорий Лепс. Фото из открытых источников


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Один из крупнейших поклонников войны в Украине среди российской эстрады Григорий Лепс получил значительную порцию критики от казахстанцев. Российский певец обещал один миллион рублей за уничтожение немецкого танка Leopard в Украине.

Концерт Лепса был намечен в казахстанском городе Конаев на 8 июля. Однако местные жители обратились с просьбой к власти, чтобы запретить выступление российскому певцу. После нескольких дней организатор мероприятия Makao Luxury Village Resort, предоставлявший площадку, сообщил о разрыве контракта с Григорием Лепсом.

После обнародования решения о разрыве контракта жители Казахстана поддержали компанию.

"Лепс патриот своей страны, поддерживающий войну. Таким гостям мы не радуемся. Слава Украине!", — пишет гражданка Казахстана.

Поддерживает его и другая казашка.

"Наконец-то. Достаточно тащить сюда этих российских звезд. Любым z и v здесь не место!", – выступает против российских артистов Дина Шайхислам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что служащий в ВСУ певец высказался об артистах, бежавших из страны.

Также "Комментарии" писали, что блогерша сделала заявление об украинцах, которые за границей говорят по-русски. Женщина заявила, что проявила пренебрежение к девушкам, которые общались на русском.



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Источник: https://www.instagram.com/p/CtqlMIjtCDW/?hl=en
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