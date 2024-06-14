Грубич о потере дочери и страхе мобилизации сына: "Мы живем в страхе

Известный украинский телеведущий Константин Грубич открыто выразил свои опасения по поводу того, что его 27-летний сын Ярослав может быть призван на фронт. Переживание шоумена усугубляется трагическим воспоминанием о потере своей дочери Ольги, которая погибла в ДТП в 2014 году.

Известный телеведущий рассказал, почему боится мобилизации сына

"Боюсь, потому что мы с женой знаем, что такое потеря ребенка... Мы не должны жить в страхе, но мы живем в этом. Пока этот процесс не начался, я имею в виду его фронт, вот пока страх. Дальше будет страх другого порядка, но уже будет какая-то определенность", — поделился он в одном из своих недавних интервью.

Грубич также выразил готовность лично вступить в ВСУ, если бы это помогло защитить его сына.

"Я вообще за себя не переживаю, мне даже интересно. Ну, опять таки, интересно: не потому, чтобы посты об этом писать. А ну если уж так случится, но если бы был выбор: я или сын, то лучше уж я", — заявил телеведущий.

Сын Константина, Ярослав, в настоящее время проживает вместе с родителями. Он уехал за границу в 2014 году для обучения в Польше, где окончил Академию продюсерства, но в последствии решил вернуться на родину. Эта возвращение, по словам Грубича, было не простым решением, учитывая текущую обстановку в стране и возможные риски.

Напомним, что известный украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, что трое его сыновей сейчас находят далеко за пределами Украины. По словам телеведущего, Лев(23 года), Дмитрий, (29 лет) и Ростислав (32 года) обладают гражданством других стран и уехали из Украины задолго до начала конфликта. Два старших сына, Дмитрий и Ростислав, уже более десяти лет живут в США