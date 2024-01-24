logo

BTC/USD

40170.71

ETH/USD

2239.55

LTC/USD

65.90

USD/UAH

38.05

EUR/UAH

41.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Грустная судьба испанской актрисы: раньше она была звездой, а теперь спит на скамейке в парке
commentss НОВОСТИ Все новости

Грустная судьба испанской актрисы: раньше она была звездой, а теперь спит на скамейке в парке

Актриса Моника Сервера раньше сияла на красных дорожках, а теперь женщина попрошайничает в парке своего родного города в Испании.

сегодня, 18:05
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Испанские СМИ несколько дней обсуждают сложную ситуацию, в которую попала актриса Моника Сервера. Женщина раньше сияла на экранах во многих местных фильмах и сериалах, однако теперь она ночует на скамейке в парке. Об этом рассказал журналист местного издания "Semana", нашедший Монику Серверу.

Грустная судьба испанской актрисы: раньше она была звездой, а теперь спит на скамейке в парке

Испанская актриса Моника Сервера

В 2005 году Моника Сервера снялась в фильме "Я совершаю преступление", за что получила номинацию, как лучший актерский дебют на премии Гоя — престижная награда Испанской академии киноискусства, которую называют "испанским Оскаром". В том же году роль Серверы также номинировали на аналогичную премию Европейской киноакадемии.

Испанские СМИ провоцировали ей блестящее будущее, а критики отмечали ее уникальное чувство юмора и естественность. Позже Моника Сервера снялась в десятках кинопроектов и играла в театрах. Однако успех фильма "Я совершаю преступление" испанской актрисе не удалось повторить и последнюю роль на экране она сыграла в 2016 году.

Теперь оказалось, что 48-летняя бывшая актриса живет без крыши над головой. Скамейка в парке в Марбелье служит ее кроватью. Все свое имущество прежде перспективная актриса носит в сумке и рюкзаке.

"Я была там, но я не хочу к этому возвращаться. Мне хорошо так, как есть. Я не хочу говорить о прошлом", — ответила Моника Сервера нашедшему ее журналисту.

Актриса призвала уважать ее решение и объяснила, что отказалась от помощи родных и друзей.

Испанские СМИ пишут, что родители Моники живут в этом районе, однако она не хочет жить с ними. 48-летняя женщина не хочет называть причину, однако объяснила, что "это очень личная тема, о которой я не хочу говорить". Моника Сервера добавила, что сегодня надеется на социальные службы, которые "помогут и обеспечат стабильность" для нее. Сейчас бывшая испанская звезда зарабатывает на жизнь попрошайничеством в местном парке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Марго Робби прекращает актерскую карьеру на неопределенный срок. Как актриса объяснила свое решение и какова причина.

Также "Комментарии" писали, что учившийся во Львове российский актер сделал первое заявление о войне с начала полномасштабного вторжения.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.20minutos.es/cinemania/noticias/cambio-monica-cervera-la-que-se-avecina-vivir-calle-5206413/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости