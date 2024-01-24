Грустная судьба испанской актрисы: раньше она была звездой, а теперь спит на скамейке в парке

Испанские СМИ несколько дней обсуждают сложную ситуацию, в которую попала актриса Моника Сервера. Женщина раньше сияла на экранах во многих местных фильмах и сериалах, однако теперь она ночует на скамейке в парке. Об этом рассказал журналист местного издания "Semana", нашедший Монику Серверу.



Испанская актриса Моника Сервера

В 2005 году Моника Сервера снялась в фильме "Я совершаю преступление", за что получила номинацию, как лучший актерский дебют на премии Гоя — престижная награда Испанской академии киноискусства, которую называют "испанским Оскаром". В том же году роль Серверы также номинировали на аналогичную премию Европейской киноакадемии.

Испанские СМИ провоцировали ей блестящее будущее, а критики отмечали ее уникальное чувство юмора и естественность. Позже Моника Сервера снялась в десятках кинопроектов и играла в театрах. Однако успех фильма "Я совершаю преступление" испанской актрисе не удалось повторить и последнюю роль на экране она сыграла в 2016 году.

Теперь оказалось, что 48-летняя бывшая актриса живет без крыши над головой. Скамейка в парке в Марбелье служит ее кроватью. Все свое имущество прежде перспективная актриса носит в сумке и рюкзаке.

"Я была там, но я не хочу к этому возвращаться. Мне хорошо так, как есть. Я не хочу говорить о прошлом", — ответила Моника Сервера нашедшему ее журналисту.

Актриса призвала уважать ее решение и объяснила, что отказалась от помощи родных и друзей.

Испанские СМИ пишут, что родители Моники живут в этом районе, однако она не хочет жить с ними. 48-летняя женщина не хочет называть причину, однако объяснила, что "это очень личная тема, о которой я не хочу говорить". Моника Сервера добавила, что сегодня надеется на социальные службы, которые "помогут и обеспечат стабильность" для нее. Сейчас бывшая испанская звезда зарабатывает на жизнь попрошайничеством в местном парке.

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