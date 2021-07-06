Гвен Стефани вышла замуж: какой была свадьба (ФОТО)

51-летняя известная исполнительница Гвен Стефани стала супругой кантри-певца Блейка Шелтона, с которым обручилась в 2020 году. О таком радостном событии знаменитость сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав несколько снимков.

Гвен Стефани / Фото: instagram.com/gwenstefani

Известно, что свадьба американских звезд была тайной и проходила в их имении. На торжестве присутствовали только самые близкие и родные люди влюбленных. Своими обетами они обменялись в часовне, которую Блейк построил для своей избранницы. На снимках видно, что Гвен и ее супруг очень счастливы и наслаждаются каждым моментом.

Певица поделилась с поклонниками фотографиями, сделанными возле часовни, в автомобиле и на фоне огромного свадебного торта.

Особое внимание фолловеры исполнительницы обратили на ее наряд. 51-летняя Гвен Стефаны выбрала для торжества короткое платье с фатиновой юбкой и корсетом, который подчеркивал ее пышную грудь и талию. Свой образ невеста дополнила длинной фатой, белыми сапогами на каблуке и эффектным макияжем с блестящими тенями и красной помадой. Из украшений певица выбрала браслеты, подвеску и серьги.

Меньше чем за сутки пост знаменитости собрал более миллиона лайков и восторженные комментарии от поклонников: "Поздравляем вас двоих", "Ура, поздравляю", "НАКОНЕЦ-ТО! Ваш заслуженный счастливый конец", "Так рада за вас обоих, Гвен", "Очень красиво! Поздравляем", — отметили фолловеры.

Напомним, что в 2002—2016 годах Гвен была замужем за музыкантом Гэвином Россдэйлом. У бывших супругов три сына.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американская певица Ариана Гранде опубликовала в сеть снимки из своей тайной свадьбы и установила новый рекорд в Instagram.

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