Хейли Бибер восхитила фигурой в откровенном боди (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
Американская звезда Хейли Бибер устроила домашнюю фотосессию и похвасталась фигурой в сексуальном черном боди.
Хейли Бибер (фото из открытых источников)
На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала серию снимков, на которых позирует в атласном боди черного цвета с кружевными вставками на бедрах. У знаменитости были обнаженные плечи, а зону декольте прикрывало пушистое боа. Фотосессию жена канадского исполнителя Джастина Бибера устроила в их роскошном поместье в Лос-Анджелесе.
Локацией для съемки стала светлая гостиная, где Хейли позировала на белом диване. Свой сексуальный образ знаменитость дополнила черными колготками, продемонстрировав в одном из кадров свои стройные и длинные ножки. Для фотосессии модель сделала укладку с легкими локонами и нанесла дневной макияж, подчеркнув глаза черными стрелками. Из аксессуаров на ней были золотые серьги и кольца.
К слову, меньше чем за сутки публикация знаменитости собрала почти 1,5 миллиона лайков, а поклонники засыпали ее комплиментами: "Вау", "Как красиво", "Великолепная", "Нереально", — написали фолловеры.
Напомним, что недавно Хейли Бибер сделала татуировку, которую посвятила своему возлюбленному Джастину. На безымянном пальце красотка набила заглавную букву имени своего супруга, еще раз подтвердив ему свою любовь и преданность. А на шее сделала татуировку "beleza", что в переводе означает "красота".
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 24-летняя американская модель Хейли Бибер показала, как отдыхает в сауне, похваставшись красным бикини. Свое лицо знаменитость прикрыла руками, делая акцент исключительно на своих соблазнительных формах.
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