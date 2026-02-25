Хливнюк, Сенцов, Ярмак и другие: какие украинские звезды ушли воевать на фронт (ФОТО)

Полномасштабная война России против Украины стала моментом истины для многих общественных людей. Пока одни избрали эмиграцию или молчание, другие взяли в руки оружие. Среди них оказались музыканты, актеры, режиссеры и телеведущие.

Украинские звезды на фронте. Фото из открытых источников

Андрей Хливнюк

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк в 2022 году вступил в патрульную полицию Киева, а затем отправился на восток. Во время минометного обстрела получил ранение лица. Служил в подразделении "Хищник", прикомандированном к 426-му батальону морской пехоты. Андрей Хливнюк в 2024 году был отмечен нагрудным знаком за службу.

YARMAK

Рэпер Ярмак добровольно мобилизовался в феврале 2022 года и воевал в Харьковской области. Сегодня он командует технологическим подразделением DARKNODE в составе 412 полка Nemesis Сил беспилотных систем ВСУ. Команда занимается перехватом вражеских дронов. Ярмак в 2024 году получил "Золотой крест" от главнокомандующего Александра Сырского.

Виктор Розовый

Актер и комик Виктор Розовый присоединился к 3-й отдельной штурмовой бригаде в марте 2022 года. Участвовал в обороне Киева, боях за Херсон и Донецкой области. В начале 2024 года Виктор Розовый получил тяжелое ранение головы и сейчас проходит реабилитацию.

Евгений Светличный

Актер Евгений Светличный, известный ролью в фильме "Носорог", погиб 19 июля 2023 года на Харьковщине в составе подразделения "Волки Да Винчи". В 2025 году актер Александр Рудинский, получая премию BAFTA Awards, посвятил победу погибшему другу.

Олег Сенцов

Режиссер и бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов с первых дней войны вступил в ТРО, а затем стал командиром в 47-й механизированной бригаде "Магура". Олег Сенцов участвовал в контрнаступлении в Запорожском направлении, неоднократно был ранен.

Коля Серга

Ведущий "Орел и Решка" служил в 59-й мотопехотной бригаде и основал проект "Культурный десант". С 2024 года Коля Серга является внештатным советником министра иностранных дел Андрей Сибига по культурной дипломатии.

Дмитрий Дикусар

Танцовщик Дмитрий Дикусар после 2022 года присоединился к войску. Детали службы не разглашаются из соображений безопасности, однако известно, что участвует в боевых операциях.

Максим Нелипа

Актер и старший лейтенант Максим Нелипа служил в 14 полку беспилотных авиационных комплексов. В мае 2025 года погиб в бою. Накануне был назначен командиром роты. Ранее Максим Нелипа говорил, что война – это "безальтернативный ответ" на агрессию.

Гарик Бирча

Юморист и звезда шоу "Виталька" Гарик Бирча добровольно пошел в ТРО в 2022 году. Затем служил в спецбатальоне "Берлинго", где стал главным сержантом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известный украинский писатель Андрей Любка мобилизовался в ВСУ.

Также "Комментарии" писали, что украинский певец Дмитрий Однороженко присоединился к армии.