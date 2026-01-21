Відомий український письменник мобілізувався до ЗСУ

Український письменник, волонтер і публіцист Андрій Любка оголосив про мобілізацію до лав Збройних сил України. Про своє рішення він повідомив у дописі на Facebook, наголосивши, що цей крок був зваженим і ухваленим ще кілька місяців тому.

Письменник Андрій Любка. Фото з відкритих джерел

Андрій Любка повідомив, що рішення мобілізуватися він прийняв у жовтні. За цей час письменник обрав місце, де буде проходити військову службу та завершив справи.

"Рішення мобілізуватися я ухвалив у жовтні, обрав собі підрозділ, закінчив усі важливі справи й фіналізував робочі проєкти, а тепер рушаю на БЗВП", — написав Любка.

Любка пояснив мотивацію мобілізуватися більшою потребою бути залученим до війська, ніж волонтерська та мистецька діяльність.

"Волонтерська робота, заходи культурної дипломатії закордоном і громадська активність в Україні були важливими і корисними. Але війна триває і настав час рухатися далі — бути не тільки для ЗСУ, але і в ЗСУ. Якщо хочемо вистояти і перемогти, то служити мають усі — безвідносно до того, наскільки корисними ми були в тилу", — пояснив письменник.

Андрій Любка — відомий український романіст, поет, перекладач і есеїст, член Українського ПЕН. Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році він активно зайнявся волонтерством, зосередившись на допомозі ЗСУ. За цей час Любка сприяв придбанню 415 автомобілів для українських військових. Його робота була відзначена нагородами Головнокомандувача ЗСУ та Міністра оборони України, а також численними подяками від бойових підрозділів.

