Відомий український письменник мобілізувався до ЗСУ

Український письменник, волонтер і публіцист Андрій Любка оголосив про мобілізацію до лав Збройних сил України. Про своє рішення він повідомив у дописі на Facebook, наголосивши, що цей крок був зваженим і ухваленим ще кілька місяців тому.
Письменник Андрій Любка. Фото з відкритих джерел
Андрій Любка повідомив, що рішення мобілізуватися він прийняв у жовтні. За цей час письменник обрав місце, де буде проходити військову службу та завершив справи.
Любка пояснив мотивацію мобілізуватися більшою потребою бути залученим до війська, ніж волонтерська та мистецька діяльність.
Андрій Любка — відомий український романіст, поет, перекладач і есеїст, член Українського ПЕН. Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році він активно зайнявся волонтерством, зосередившись на допомозі ЗСУ. За цей час Любка сприяв придбанню 415 автомобілів для українських військових. Його робота була відзначена нагородами Головнокомандувача ЗСУ та Міністра оборони України, а також численними подяками від бойових підрозділів.
