Хливнюк, Сєнцов, Ярмак та інші: які українські зірки пішли воювати на фронт (ФОТО)

Повномасштабна війна Росії проти України стала моментом істини для багатьох публічних людей. Поки одні обрали еміграцію чи мовчання, інші взяли до рук зброю. Серед них опинилися музиканти, актори, режисери та телеведучі.

Українські зірки на фронті. Фото з відкритих джерел

Андрій Хливнюк

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк у 2022 році вступив до патрульної поліції Києва, а згодом вирушив на схід. Під час мінометного обстрілу отримав поранення обличчя. Служив у підрозділі "Хижак", прикомандированому до 426-го батальйону морської піхоти. Андрій Хливнюк у 2024 році був відзначений нагрудним знаком за службу.

YARMAK

Репер Ярмак добровільно мобілізувався у лютому 2022 року та воював на Харківщині. Сьогодні він командує технологічним підрозділом DARKNODE у складі 412-го полку Nemesis Сил безпілотних систем ЗСУ. Команда займається перехопленням ворожих дронів. Ярмак у 2024 році отримав "Золотий хрест" від головнокомандувача Олександр Сирський.

Віктор Розовий

Актор та комік Віктор Розовий долучився до 3-ї окремої штурмової бригади у березні 2022 року. Брав участь в обороні Києва, боях за Херсон і на Донеччині. На початку 2024 року Віктор Розовий зазнав тяжкого поранення голови та нині проходить реабілітацію.

Євген Світличний

Актор Євген Світличний, відомий роллю у фільмі "Носоріг", загинув 19 липня 2023 року на Харківщині у складі підрозділу "Вовки Да Вінчі". У 2025-му актор Олександр Рудинський, отримуючи премію BAFTA Awards, присвятив перемогу загиблому другу.

Олег Сенцов

Режисер і колишній політв’язень Кремля Олег Сенцов з перших днів війни вступив до ТрО, а згодом став командиром у 47-й механізованій бригаді "Маґура". Олег Сенцов брав участь у контрнаступі на Запорізькому напрямку, неодноразово був поранений.

Коля Сєрга

Ведучий "Орел і Решка" служив у 59-й мотопіхотній бригаді та заснував проєкт "Культурний десант". З 2024 року Коля Сєрга є позаштатним радником міністра закордонних справ Андрій Сибіга з питань культурної дипломатії.

Дмитро Дікусар

Танцівник Дмитро Дікусар після 2022 року приєднався до війська. Деталі служби не розголошує з міркувань безпеки, однак відомо, що бере участь у бойових операціях.

Максим Неліпа

Актор і старший лейтенант Максим Неліпа служив у 14-му полку безпілотних авіаційних комплексів. У травні 2025 року загинув у бою. Напередодні його призначили командиром роти. Раніше Максим Неліпа говорив, що війна — це "безальтернативна відповідь" на агресію.

Гарік Бірча

Гуморист і зірка шоу "Віталька" Гарік Бірча добровільно пішов до ТрО у 2022 році. Згодом служив у спецбатальйоні "Берлінго", де став головним сержантом.

