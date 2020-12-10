Хочет стерилизоваться и больше не заводить детей: известный певец шокировал заявлением

Ронан Патрик Джон Китинг — участник поп-группы Boyzone, популярный сольный исполнитель. Он родом из Ирландии, первая его сольная песня вышла в августе 1999 года. Именно с того момента и начался успешный творческий путь музыканта.

Ронан Китинг. Фото: obozrevatel

А недавно Ронан шокировал общественность неожиданным заявлением: он намерен стерилизоваться. Более того, он признался, что процесс подготовки к хирургической операции вазектомии, при которой делается перевязка или удаление фрагмента семявыносящих протоков, уже начался.

Артист аргументировал свое смелое решение тем, что у него уже есть пятеро детей, которых ему вполне достаточно.

Первый брак ирландец заключил с моделью Ивонн Коннолли, от которого у него осталось трое детей. А второй избранницей музыканта стала Сторм Уихтриц, которая родила ему еще двоих детей – мальчика и девочку.

Как выяснилось потом, мысль о стерилизации пришла в голову Сторм, которая решила обговорить это с мужем. Ему понадобилось некоторое время, чтобы хорошо это обдумать, после чего певец согласился.

Стоит также отметить, что Ронан Китинг остаётся одним из главных солистов музыкального коллектива Boyzone с момента создания и по сегодняшний день. С 1993 по 1999 года ирландская группа записала 3 альбома и выпустила 1 сборник своих лучших работ. Boyzone шесть раз возглавлял национальный хит-парад Великобритании. Официального заявления о распаде группы не было, тем не менее, участники не делали совместных записей с 2008 года. Но все это время Ронан не терял времени зря: он выпустил 6 студийных альбомов и 1 альбом лучших песен, а также успел поработать со многими мировыми знаменитостями.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!