Холли Берри поразила фанатов в золотом бикини: актрисе 59, но в это трудно поверить (ФОТО)

Холли Берри. Фото из открытых источников

Голливудская звезда Холли Берри доказала, что настоящая красота не имеет возраста. Актриса, которой недавно исполнилось 59 лет, ошеломила своих поклонников фотографией в золотом бикини, опубликованной в соцсети X.

На фото Холли Берри позирует в золотом бикини, а ее образ дополняет клетчатый черно-белый платок и классические очки-авиаторы. Ее стиль завершает многослойное колье, подчеркивающее элегантность и уверенность звезды.

Подпись Холли Берри к фото была лаконична, но выразительна: "это 59 лет". И этого оказалось достаточно, чтобы вызвать волну восторга в комментариях. Под публикацией сразу появились сотни одобрительных отзывов, в частности кто-то шутил, что "где-то поблизости, наверное, есть источник молодости", а другие писали, что "она стареет, будто играет с чит-кодами!".

В прошлом году актриса в интервью Oprah Daily призналась, что на пороге 60-летия чувствует себя уверенно и гармонично.

"Я чувствую себя уверенно. Я чувствую себя сильной. Я чувствую себя сексуальной. Я умнее и сообразительнее, чем когда-либо. Я думаю, что 60 лет будет прекрасным временем, и я не могу дождаться", — сказала Холли Берри

Холли Берри (Halle Berry) — актриса, продюсер и бывшая модель, вошедшая в историю как первая афроамериканская женщина, получившая премию "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Бал монстров" (2002). Она также известна своими ролями в фильмах "Люди Икс", "Женщина-кошка", "Умри, но не сейчас", где сыграла девушку Бонда.

