Геллі Беррі вразила фанатів у золотому бікіні: актрисі 59, але в це важко повірити (ФОТО)

Голлівудська зірка Геллі Беррі довела, що справжня краса не має віку. Акторка, якій нещодавно виповнилося 59 років, приголомшила своїх шанувальників фотографією в золотому бікіні, яку опублікувала у соцмережі X.

Геллі Беррі. Фото з відкритих джерел

На фото Геллі Беррі позує у золотому бікіні, а її образ доповнює картата чорно-біла хустка та класичні окуляри-авіатори. Її стиль завершує багатошарове кольє, яке підкреслює елегантність і впевненість зірки.

Підпис Геллі Беррі до фото був лаконічним, але промовистим: "це 59 років". І цього виявилося достатньо, щоб викликати хвилю захоплення у коментарях. Під публікацією одразу з’явилися сотні схвальних відгуків, зокрема хтось жартував, що "десь поблизу, мабуть, є джерело молодості", а інші писали, що "вона старіє, ніби грає з чит-кодами!".

Минулого року акторка в інтерв’ю Oprah Daily зізналася, що на порозі 60-річчя почувається впевнено та гармонійно.

"Я почуваюся впевнено. Я почуваюся сильною. Я почуваюся сексуальною. Я розумніша та кмітливіша, ніж будь-коли. Я думаю, що 60 років буде чудовим часом, і я не можу дочекатися", — сказала Геллі Беррі

Геллі Беррі (Halle Berry) — акторка, продюсерка та колишня модель, яка увійшла в історію як перша афроамериканська жінка, що отримала премію "Оскар" за найкращу жіночу роль у фільмі "Бал монстрів" (2002). Вона також відома своїми ролями у фільмах "Люди Ікс", "Жінка-кішка", "Помри, але не зараз", де зіграла дівчину Бонда.

