«Холостячка 2»: кто может стать главной героиней шоу

Зрители замерли в ожидании финала главного романтического шоу страны "Холостячка", в котором приняла участие актриса Ксения Мишина. И несмотря на то, что проект еще не закончился, в сети уже бурно обсуждают, кто из украинских звездных красоток мог бы стать участницей второго сезона реалити-шоу.

кто может стать героине "Холостячки 2" / фото: VIKTORIIA FILIPENKO

Издание "Краще медиа" выбрало несколько ярких, успешных популярных и незамужних претенденток на эту роль.

Тина Кароль

В 2013 году певица потеряла мужа и сейчас одна воспитывает 12-летнего сына Вениамина. Долгое время она ничего не рассказывала о своей личной жизни, хотя ей приписывали романы, в частности с Дан Баланом. Но звезды эти сплетни не подтверждали, и не опровергали. Недавно Тина Кароль призналась, что готова к новым отношениям и мечтает о дочери.





Леся Никитюк

Украинская телеведущая неоднозначно высказывается о своей личной жизни и чувствах. В одном из недавних интервью она призналась, что не одинока, но и не находится на пороге брака. Что известно точно, так это то, что у Леси есть любимая собака по кличке Рафаэль.





Миша Романова

Популярная певица, бывшая участница коллектива "ВИА Гра" Миша Романова сейчас одинока и воспитывает 2-х летнего сына Мартина. Артистка очень хочет встретить достойного человека, который станет прекрасным мужем и отцом. Сама Романова призналась, что хотела бы поучаствовать в "Холостячке". По ее словам, это хорошая возможность познакомиться с разными мужчинами, посмотреть, как они будут проявлять себя и выбрать того, кто подходит тебе больше.





Алина Гросу

Популярная певица недавно развелась и пополнила ряды звездных холостячек. Через ее плотный график, времени на поиски возлюбленного, практически не остается, поэтому "Холостячка" — хорошая возможность для нее найти свою любовь. Алина Гросу отметила, что возможно бы взяла участие в проекте, главное, чтобы это было не "сценарное шоу", а реальный шанс построить отношения.





В список претенденток также попала Наталья Могилевская, певица TAYANNA, Слава Каминская, Злата Огневич, звезда "Папика" Дарья Петрожицкая и гимнастка Анна Ризатдинова.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Ксения Мишина призналась, нашла ли любовь на "Холостячке".

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