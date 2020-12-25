kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 25.12.2020

BTC/USD

23956.43

ETH/USD

624.38

LTC/USD

116.11

НБУ 25.12.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

34.75

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Холостячка Мишина рассказала, как ей удалось сбросить 30 килограммов
commentss НОВОСТИ Все новости

Холостячка Мишина рассказала, как ей удалось сбросить 30 килограммов

По словам актрисы, жесткие диеты только гробили ее здоровье

сегодня, 13:09
Автор:

Елизавета Черных

Украинская актриса, героиня популярного романтического телешоу "Холостячка" Ксения Мишина рассказала о том, как ей удалось похудеть на 30 килограммов. 

Холостячка Мишина рассказала, как ей удалось сбросить 30 килограммов

Ксения Мишина - фото из открытых источников

По словам Мишиной, она не всегда могла похвастаться стройностью, ведь за время беременности актриса набрала десятки килограммов лишнего веса, от которых было очень сложно избавиться. 

Одним из секретов похудения знаменитости оказался бег: 

"Скажу одно, что на тот момент я поняла, что тренажерный зал мне не помогает. Единственное в той ситуации, что мне помогало — это бег. Минимум я бегала 40 минут, а максимум даже час или один час и двадцать минут", — поделилась опытом актриса. 

Для того, чтобы достичь желаемого веса, Ксения Мишина потратила полтора года. Она также призналась, что прибегала к помощи жестких диет, которые не давали позитивного результата, а только гробили ее здоровье. 

"Я помню, что я вычитала где-то диету 200 граммов риса и грейпфрутовый фреш. На третий день я просто свалилась. Я поняла, что такое нельзя делать со своим организмом", — рассказала актриса. 

Она также отметила, что пришла к выводу о том, что только правильное питание, здоровый образ жизни, а также полноценный сон помогут снизить вес и достичь желаемого результата. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что известная актриса, главная героиня романтического шоу "Холостячка" Ксения Мишина впервые показала поклонникам фотографию своей мамы Натальи.  Оказывается, что мама Ксении празднует день рожденье и поэтому поводу звезда сделала трогательную публикацию, отметив, что ее мама самая любимая и самая лучшая.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://lite.rbc.ua/rus/zvyozdy/holostyachka-mishina-rasskazala-ey-udalos-1608794999.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ