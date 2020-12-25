Холостячка Мишина рассказала, как ей удалось сбросить 30 килограммов

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Елизавета Черных
Украинская актриса, героиня популярного романтического телешоу "Холостячка" Ксения Мишина рассказала о том, как ей удалось похудеть на 30 килограммов.
Ксения Мишина - фото из открытых источников
По словам Мишиной, она не всегда могла похвастаться стройностью, ведь за время беременности актриса набрала десятки килограммов лишнего веса, от которых было очень сложно избавиться.
Одним из секретов похудения знаменитости оказался бег:
Для того, чтобы достичь желаемого веса, Ксения Мишина потратила полтора года. Она также призналась, что прибегала к помощи жестких диет, которые не давали позитивного результата, а только гробили ее здоровье.
Она также отметила, что пришла к выводу о том, что только правильное питание, здоровый образ жизни, а также полноценный сон помогут снизить вес и достичь желаемого результата.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что известная актриса, главная героиня романтического шоу "Холостячка" Ксения Мишина впервые показала поклонникам фотографию своей мамы Натальи. Оказывается, что мама Ксении празднует день рожденье и поэтому поводу звезда сделала трогательную публикацию, отметив, что ее мама самая любимая и самая лучшая.
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