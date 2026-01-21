Российские пропагандистские медиа выяснили, где ныне живет бывшая супруга предателя и путиниста, продюсера Александра Цекала, ранее покинувшего семью ради романа с художницей из Казахстана Дарьей Эрвин.

Александр Цекало (фото из открытых источников)

По данным росСМИ, Виктория Галушка сейчас проживает в Латвии и уже во второй раз вышла замуж.

"Она уже несколько лет живет с новым мужчиной, материально обеспечена и ни в чем не нуждается. В то же время ее политическая позиция и взгляды давно не совпадают с российской повесткой дня, что вызывает у Александра серьезные вопросы: на какие цели в конечном счете идут средства, которые он перечисляет, как и в чьих интересах ими распоряжаются с ними и распоряжаются вообще. миллионы, если он годами лишен возможности быть отцом своим детям?"

При этом отмечается, что Цекало на протяжении многих лет не платил алименты своим детям, фактически полностью вычеркнув их из жизни вместе с бывшей женой. Виктория обратилась в суд, заявив, что продюсер задолжал около 50 миллионов рублей алиментов детям и еще примерно 30 миллионов – ей лично. В ответ Цекало заявил, что после начала СВО его бывшая жена фактически исчезла за границей, лишила его возможности участвовать в жизни детей и в то же время продолжает требовать сохранения прежнего уровня финансовой поддержки и обеспечения собственных нужд.

Виктория Галушка подала иск, в котором указала, что Александр Цекало задолжал около 50 миллионов рублей алиментов детям и еще около 30 миллионов — ей лично. Продюсер со своей стороны утверждает, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину его бывшая жена фактически скрылась за границей, лишила его возможности общаться с детьми и при этом продолжает требовать прежний уровень финансовой поддержки и удержания.

Также российские медиа отмечают, что Виктория Галушка не поддерживает террористическую Россию и остается верна своей родине — Украине, как и ее родная сестра Вера Брежнева.

Александр Цекало и Виктория Галушка состояли в браке десять лет. В настоящее время продюсер женат на художнице Дарье Эрвин, вместе с которой проживает в США.

