Хоронит детей и не поддерживает Россию: российский продюсер пожаловался на сестру Брежневу

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Российские пропагандистские медиа выяснили, где ныне живет бывшая супруга предателя и путиниста, продюсера Александра Цекала, ранее покинувшего семью ради романа с художницей из Казахстана Дарьей Эрвин.
Александр Цекало (фото из открытых источников)
По данным росСМИ, Виктория Галушка сейчас проживает в Латвии и уже во второй раз вышла замуж.
При этом отмечается, что Цекало на протяжении многих лет не платил алименты своим детям, фактически полностью вычеркнув их из жизни вместе с бывшей женой. Виктория обратилась в суд, заявив, что продюсер задолжал около 50 миллионов рублей алиментов детям и еще примерно 30 миллионов – ей лично. В ответ Цекало заявил, что после начала СВО его бывшая жена фактически исчезла за границей, лишила его возможности участвовать в жизни детей и в то же время продолжает требовать сохранения прежнего уровня финансовой поддержки и обеспечения собственных нужд.
Виктория Галушка подала иск, в котором указала, что Александр Цекало задолжал около 50 миллионов рублей алиментов детям и еще около 30 миллионов — ей лично. Продюсер со своей стороны утверждает, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину его бывшая жена фактически скрылась за границей, лишила его возможности общаться с детьми и при этом продолжает требовать прежний уровень финансовой поддержки и удержания.
Также российские медиа отмечают, что Виктория Галушка не поддерживает террористическую Россию и остается верна своей родине — Украине, как и ее родная сестра Вера Брежнева.
Александр Цекало и Виктория Галушка состояли в браке десять лет. В настоящее время продюсер женат на художнице Дарье Эрвин, вместе с которой проживает в США.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что сестра Веры Брежневой взыскала с известного продюсера в РФ миллионы . Украинец по происхождению, российский продюсер в сфере музыки Александр Цекало погасил часть многомиллионного долга перед бывшей женой и сестрой Веры Брежневой — Викторией Галушко.Известно, что у Цекала и Галушки есть двое общих детей, и в течение многих лет он не платил на них алименты. Российские медиа пропагандистского толка заявили, что продюсер наконец-то решил закрыть значительную часть задолженности.
По информации российских пропагандистов, в августе Виктория потребовала 48,9 млн рублей за длительный период невыплат. В течение четырех месяцев Цекало погасил почти половину суммы, и на 24 ноября, по данным суда, остаток долга составлял 28,9 млн рублей.