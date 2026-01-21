Ховає дітей і не підтримує Росію: російський продюсер поскаржився на сестру Брежнєвої

Російські пропагандистські медіа з’ясували, де нині мешкає колишня дружина зрадника і путініста, продюсера Олександра Цекала, який раніше залишив сім’ю заради роману з художницею з Казахстану Дариною Ервін.

Олександр Цекало (фото з відкритих джерел)

За даними росЗМІ, Вікторія Галушка наразі проживає в Латвії та вже вдруге вийшла заміж.

"Вона вже кілька років живе з новим чоловіком, матеріально забезпечена і ні в чому не має потреби. Водночас її політична позиція і погляди давно не збігаються з російським порядком денним, що викликає у Олександра серйозні питання: на які цілі зрештою йдуть кошти, які він перераховує, як і в чиїх інтересах ними розпоряджаються за межами терористичної Росії. І чи справедливо взагалі стягувати з нього мільйони, якщо він роками позбавлений можливості бути батьком своїм дітям?"

При цьому зазначається, що Цекало протягом багатьох років не сплачував аліменти своїм дітям, фактично повністю викресливши їх зі свого життя разом із колишньою дружиною. Вікторія звернулася до суду, заявивши, що продюсер заборгував близько 50 мільйонів рублів аліментів дітям і ще приблизно 30 мільйонів — їй особисто. У відповідь Цекало заявив, що після початку СВО його колишня дружина фактично зникла за кордоном, позбавила його можливості брати участь у житті дітей і водночас продовжує вимагати збереження колишнього рівня фінансової підтримки та забезпечення власних потреб.

Вікторія Галушка подала позов, у якому зазначила, що Олександр Цекало заборгував близько 50 мільйонів рублів аліментів дітям і ще близько 30 мільйонів — їй особисто. Продюсер, зі свого боку, стверджує, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну його колишня дружина фактично сховалася за кордоном, позбавила його можливості спілкуватися з дітьми і при цьому продовжує вимагати колишній рівень фінансової підтримки та утримання.

Також російські медіа зазначають, що Вікторія Галушка не підтримує терористичну Росію та залишається вірною своїй батьківщині — Україні, як і її рідна сестра Віра Брежнєва.

Олександр Цекало та Вікторія Галушка перебували у шлюбі десять років. Нині продюсер одружений з художницею Дариною Ервін, разом із якою проживає у США.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що сестра Віри Брежнєвої стягнула з відомого продюсера в РФ мільйони. Українець за походженням, російський продюсер у сфері музики Олександр Цекало погасив частину багатомільйонного боргу перед своєю колишньою дружиною та сестрою Віри Брежнєвої — Вікторією Галушко.

Відомо, що у Цекала та Галушко є двоє спільних дітей, і протягом багатьох років він не сплачував на них аліменти. Російські медіа пропагандистського спрямування заявили, що продюсер нарешті вирішив закрити значну частину заборгованості.

За інформацією російських пропагандистів, у серпні Вікторія вимагала 48,9 млн рублів за тривалий період невиплат. Протягом чотирьох місяців Цекало погасив майже половину суми, і станом на 24 листопада, за даними суду, залишок боргу складав 28,9 млн рублів.

