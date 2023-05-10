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Хотели показать, как убивают детей: российская певица сбежала от украинцев в Швейцарии (ВИДЕО)

Ольга Бузова застенчиво сбежала от украинцев

сегодня, 23:15
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Автор:

Лиля Воробьева

Туристы с Украины отсняли российскую пропагандистку или певицу Ольгу Бузову, которая приезжала в оккупированный Донецк поддержать захватчиков.

Хотели показать, как убивают детей: российская певица сбежала от украинцев в Швейцарии (ВИДЕО)

Ольга Бузова (фото из открытых источников)

Пара украинцев сняла видеоролик, как Бузова в Цюрихе договорилась о чем-то в отеле на ресепшн.


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Граждане Украины, которые были инициаторами видео с российской телеведущей, рассказывают, что нашли знаменитость в одной из самых дорогих швейцарских гостиниц, однако пообщаться с ней не получилось, потому что она "трусливо убежала в лифт".

"В Украине детей убивают, а здесь россияне стоят. А ну расскажи. Пусть расскажет, как она поддерживает войну. Или тебе Бузова показать кадры убитых детей и разбитых городов", — адресуют ей свои вопросы граждане Украины.

Видео появилось на одном из пропагандистских телеграмм-каналов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в укранские журналисты " поймали" Меладзе в Куршевеле и спросили о войне, но тот попытался скрыться. Звездный исполнитель Валерий Меладзе теперь находится на отдыхе в Куршевеле. Именно на этом курорте его "поймали" представители медиа "Украинская правда" и стали задавать вопросы о войне в Украине. Но певец испугался высказать свое мнение на камеру. Однако представитель СМИ продолжал повторять свои неудобные для певца вопросы. В это время Валерий Шотович отозвал репортера подальше от камер с репликой: "Идемте, я вам все расскажу". Репортер удалился с ним, при этом операторы продолжили их снимать. После этого старший сын исполнителя Константин пытался прикрыть отца от камеры, а жена Меладзе – Альбина Джанабаева – пыталась унести его от репортеров, также закрывая собой.



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