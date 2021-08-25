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«Хватит шифроваться»: Мишину «засекли» в аэропорту с Эллертом (ФОТО)

Ксения Мишина на несколько дней с сыном улетела на Кипр, но фанаты уверены, что экс-возлюбленный Александр Эллерт отдыхает вместе с ними

сегодня, 19:15 comments2386
Автор:

Светлана Шкурупий

Во вторник, 24 августа, украинская актриса Ксения Мишина отправилась вместе со своим сыном Платоном на Кипр. Но поклонники уверены, что вместе с ними на отдых отправился и ее экс-возлюбленный Александр Эллерт.

«Хватит шифроваться»: Мишину «засекли» в аэропорту с Эллертом (ФОТО)

Ксения Мишина и Александр Эллерт / @misha.k.ua

Украинская "холостячка" записала в аэропорту несколько Instagram- storis, в которых рассказала, что у нее появилось три выходных, поэтому они с сыном решили резко сорваться и улететь на отдых к морю. И несколько часов назад Ксения опубликовала первую фотографию в красивом платье, позируя на балконе с шикарным видом. Поклонники же сразу начали интересоваться, где Александр Эллерт и призвали экс-возлюбленных перестать шифроваться.

"Красиво Еллерт фоткает", "Когда Ксю снимала румтур, телефон Эллерта стоял на зарядке. У него мятный чехол", "И Эллерта показывай. Хватит вам уже шифроваться", — написали фолловеры.

Дело в том, что в соцсети TikTok появилось видео, на котором Ксения Мишина и Александр Эллерт обнимаются в аэропорту. Их лиц не видно, потому что сняты они со спины. 

«Хватит шифроваться»: Мишину «засекли» в аэропорту с Эллертом (ФОТО) - фото 2

Фото: скриншот с видео

Подозрения, что влюбленные помирились и отдыхают вместе, у фанатов также возникли из-за того, что Эллерт перестал снимать Instagram- storis, публикуя в них свои архивные кадры, а вот Ксения, наоборот, активно делиться подробностями своего отдыха на Кипре. 

Напомним, что в прошлом месяце актриса Ксения Мишина неожиданно заявила, что рассталась с победителем "Холостячки" Александром Эллертом. Причину разрыва она называть не стала.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ведущий украинского романтического проекта "Холостяк" Григорий Решетник высказался по поводу разрыва отношений актрисы Ксении Мишиной и автора "Квартал 95" Александра Эллерта.


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Николай

сегодня, 18:36

Идиоты ! Кому интересен этот бред !

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