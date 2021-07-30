Ведущий «Холостяка» высказался по поводу расставания Мишиной и Эллерта

Ведущий украинского романтического проекта "Холостяк" Григорий Решетник высказался по поводу разрыва отношений актрисы Ксении Мишиной и автора "Квартал 95" Александра Эллерта.

Ксения Мишина, Александр Эллерт и Григорий Решетник/ Фото: @grisha_reshetnik

Как передает издание "Факты", ведущий признался, что не видел ни Ксению, ни Александра после новости о том, что они расстались. Решетник отметил, что "Холостячка" и ее избранник были очень эмоциональны и им следовало бы научиться сдерживать себя. Но при этом, он надеется, что пара все-таки сможет уладить конфликты.

"До сих пор надеюсь, что Саша и Ксюша помирятся. Но если даже и расстались навсегда, что ж — такова жизнь. Думаю, у них все равно останутся прекрасные воспоминания друг о друге и времени, проведенном вместе", — сказал ведущий.

Отметим, что 16 июля Ксения Мишина неожиданно заявила, что они с Александром Эллертом, которого она выбрала в финале шоу "Холостячка" расстались. Пара планировала вместе провести отпуск и отправилась на море, но в какой-то момент они перестали публиковать Instagram-storis друг с другом и вскоре актриса заявила, что произошло расставание. Ксения не стала раскрывать подробности произошедшего, лишь попросила не донимать ее расспросами.

Напомним, что в конце июня Ксения Мишина и Александр Эллерт наконец-то показали подписчикам, какие парные татуировки они сделали. Это оказались маленькие сердечка на щиколотке (у Ксении — красное, у Саши — зеленое).

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в апреле текущего года в сети уже ходили слухи о расставании пары, но Ксения Мишина и Александр Эллерт опровергли их, намекнув, что смогли преодолеть трудности и остаются вместе.

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