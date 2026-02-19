Российский муж предательницы Регина Тодоренко , ранее оказавшаяся в центре скандала из-за признания о попытке отравления человека, привлек внимание врача-нарколога.

Влад Топалов и Регина Тодоренко (фото из открытых источников)

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, в 2000-х годах певец Влад Топалов активно использовал запрещенные вещества и имел зависимость. Новое фото, появившееся в соцсетях, заставило поклонников пары предположить, что артист мог вернуться к старым привычкам.

На опубликованном снимке Топалов выглядит истощенным: у него видны темные круги под глазами и впалые щеки. В целом внешний вид певца вызывал беспокойство, ведь, по словам пользователей сети, он напоминает себя времен так называемой "веселой жизни".

Встревоженные состоянием российской звезды пропагандисты обратились за комментарием к врачу-наркологу.

По словам нарколога и психиатра Василий Шуров , лично знакомый с Топаловым, причин для волнения нет — певец якобы придерживается строгой диеты и активно тренируется в спортзале.

"Мы периодически общаемся, у него все хорошо, большие планы. Он использовал очень давно, и уже давно трезв", — подытожил врач.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что недавно родившая третьего ребенка российскому певцу Владу Топалову и оказавшаяся в центре скандала из-за признания о попытке отравления человека, Регина Тодоренко может столкнуться с отменой в террористической России.

Об этом, в частности, свидетельствует заявление ведущего программы, в эфире которого Тодоренко и сделало резонансное заявление. Известно, что она рассказала, как добавила мед в чай человеку с аллергией, зная о его особенности. Ведущий Владимир Маркони сообщил, что после инцидента были сделаны соответствующие выводы.