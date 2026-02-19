Російський чоловік зрадниці Регіна Тодоренко, яка раніше опинилася в центрі скандалу через зізнання про спробу отруєння людини, привернув увагу лікаря-нарколога.

Влад Топалов та Регіна Тодоренко (фото з відкритих джерел)

Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, у 2000-х роках співак Влад Топалов активно вживав заборонені речовини та мав залежність. Натомість нове фото, що з’явилося у соцмережах, змусило шанувальників пари припустити, що артист міг повернутися до старих звичок.

На оприлюдненому знімку Топалов виглядає виснаженим: у нього помітні темні кола під очима та запалі щоки. Загалом зовнішній вигляд співака викликав занепокоєння, адже, за словами користувачів мережі, він нагадує себе часів так званого “веселого життя”.

Стривожені станом російської зірки пропагандисти звернулися по коментар до лікаря-нарколога.

За словами нарколога і психіатра Василь Шуров, який особисто знайомий із Топаловим, причин для хвилювання немає — співак нібито дотримується суворої дієти та активно тренується у спортзалі.

"Ми періодично спілкуємося, у нього все добре, великі плани. Він вживав дуже давно, і вже давно тверезий", — підсумував лікар.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що запроданка Регіна Тодоренко, яка нещодавно народила третю дитину російському співакові Владу Топалову і опинилася в центрі скандалу через зізнання про спробу отруєння людини, може зіткнутися зі скасуванням у терористичній Росії.

Про це, зокрема, свідчить заява ведучого програми, в ефірі якої Тодоренко і зробила резонансну заяву. Відомо, що вона розповіла, як додала мед у чай людині з алергією, знаючи про її особливість. Ведучий Володимир Марконі повідомив, що після інциденту були зроблені відповідні висновки.