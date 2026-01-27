Имели причины: известный украинский певец оправдал предательниц Повалий и Лорак

Рубрики
Лиля Воробьева
Украинский исполнитель Иво Бобул неожиданно высказался в защиту певиц Ани Лорак и Таисии Повалий, которых в Украине считают изменниками. Обе артистки покинули страну и живут и выступают в России. Свою позицию Бобул озвучил в интервью Дмитрию Гордону, заявив, что отношение украинского общества к ним было несправедливо.
Ани Лорак и Таисии Повалий (фото из открытых источников)
По мнению Бобула, в случае с Ани Лорак ключевую роль сыграли внутренние конфликты в украинском шоу-бизнесе. Он предположил, что певица стала невыгодной конкуренткой для одного из коллег. Артист напомнил, что в 2012 году сгорел ресторан, принадлежавший тогдашнему мужу Лорак Мурату Налчаджиоглу, после чего она обратилась за помощью к знакомым в России.
Говоря о Таисии Повалий, Иво Бобул обратил внимание на роль ее мужа Игоря Лихуты. Он резко раскритиковал общественное осуждение артистки из-за ее связей с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и подчеркнул, что художники часто оказываются в зависимом положении от политической верхушки.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что известный украинский юморист Евгений Кошевой поделился неожиданной версией того, кто именно мог помочь выезду Таисии Повалий из Украины. В интервью ISLNDTV он предположил, что с певицей мог контактировать сбежавший экспрезидент Виктор Янукович.
По словам Кошевого, Янукович вполне мог обезопасить свою любимую артистку, что оставаться в Украине для нее становится опасно.