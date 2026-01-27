Имели причины: известный украинский певец оправдал предательниц Повалий и Лорак

Украинский исполнитель Иво Бобул неожиданно высказался в защиту певиц Ани Лорак и Таисии Повалий, которых в Украине считают изменниками. Обе артистки покинули страну и живут и выступают в России. Свою позицию Бобул озвучил в интервью Дмитрию Гордону, заявив, что отношение украинского общества к ним было несправедливо.

Ани Лорак и Таисии Повалий (фото из открытых источников)

По мнению Бобула, в случае с Ани Лорак ключевую роль сыграли внутренние конфликты в украинском шоу-бизнесе. Он предположил, что певица стала невыгодной конкуренткой для одного из коллег. Артист напомнил, что в 2012 году сгорел ресторан, принадлежавший тогдашнему мужу Лорак Мурату Налчаджиоглу, после чего она обратилась за помощью к знакомым в России.

"Что касается Лорак, то ей здесь поставили такие условия, что она была вынуждена уйти. Она была для кого-то конкуренткой и очень невыгодной. Насколько я слышал среди артистов, и не только, пошла коса на камень. Когда сожгли ресторан, она обратилась к Киркорову. Он ей помог. Она поняла, что здесь ей нельзя поворачивать."

Говоря о Таисии Повалий, Иво Бобул обратил внимание на роль ее мужа Игоря Лихуты. Он резко раскритиковал общественное осуждение артистки из-за ее связей с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и подчеркнул, что художники часто оказываются в зависимом положении от политической верхушки.

"У нас сделали одну большую ошибку: нельзя травить народного артиста. Говорили Повалий: "Ты пела для Януковича" или еще для кого-то. Я тоже пел для Януковича, но жизнь наша такая, мы артисты! Как ты можешь сказать президенту, что не будешь? Мне кажется, надо было позвать на арт. Пустили на самотек, потому что ты где-то пел и кому-то не понравился", — подытожил Иво Бобул.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что известный украинский юморист Евгений Кошевой поделился неожиданной версией того, кто именно мог помочь выезду Таисии Повалий из Украины. В интервью ISLNDTV он предположил, что с певицей мог контактировать сбежавший экспрезидент Виктор Янукович.

По словам Кошевого, Янукович вполне мог обезопасить свою любимую артистку, что оставаться в Украине для нее становится опасно.

