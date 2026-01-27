Мали причини: відомий український співак виправдав зрадниць Повалій і Лорак

Український виконавець Іво Бобул неочікувано висловився на захист співачок Ані Лорак і Таїсії Повалій, яких в Україні вважають зрадницями. Обидві артистки залишили країну та нині мешкають і виступають у Росії. Свою позицію Бобул озвучив в інтерв’ю Дмитру Гордону, заявивши, що ставлення українського суспільства до них було несправедливим.

Ані Лорак і Таїсії Повалій (фото з відкритих джерел)

На думку Бобула, у випадку з Ані Лорак ключову роль зіграли внутрішні конфлікти в українському шоу-бізнесі. Він припустив, що співачка стала невигідною конкуренткою для когось із колег. Артист нагадав, що у 2012 році згорів ресторан, який належав тодішньому чоловікові Лорак Мурату Налчаджиоглу, після чого вона звернулася по допомогу до знайомих у Росії.

"Що стосується Лорак, то їй тут поставили такі умови, що вона була змушена піти. Вона була для когось конкуренткою і дуже невигідною. Наскільки я чув серед артистів, і не тільки, пішла коса на камінь. Коли спалили ресторан, вона звернулася до Кіркорова. Він їй допоміг. Вона зрозуміла, що назад їй не можна повертатися. Вона хоче співати, а тут не дадуть", — зазначив співак.

Говорячи про Таїсію Повалій, Іво Бобул звернув увагу на роль її чоловіка Ігоря Ліхути. Він різко розкритикував суспільний осуд артистки через її зв’язки з колишнім президентом України Віктором Януковичем і наголосив, що митці часто опиняються в залежному становищі від політичної верхівки.

"У нас зробили одну велику помилку: не можна цькувати народного артиста. Казали Повалій: "Ти співала для Януковича" або ще для когось. Я теж співав для Януковича, але життя наше таке, ми артисти! Як ти можеш сказати президенту, що не будеш? Мені здається, треба було покликати артистів і поговорити з ними, а не віддавати на розтерзання. Пустили на самоплив, тому що ти десь співав і комусь не сподобався", — підсумував Іво Бобул.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що відомий український гуморист Євген Кошовий поділився несподіваною версією того, хто саме міг посприяти виїзду Таїсії Повалій з України. В інтерв’ю ISLNDTV він припустив, що зі співачкою міг контактувати експрезидент-утікач Віктор Янукович.

За словами Кошового, Янукович цілком міг застерегти свою улюблену артистку, що залишатися в Україні для неї стає небезпечно.

