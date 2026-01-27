Мали причини: відомий український співак виправдав зрадниць Повалій і Лорак

Рубрики
Лиля Воробьева
Український виконавець Іво Бобул неочікувано висловився на захист співачок Ані Лорак і Таїсії Повалій, яких в Україні вважають зрадницями. Обидві артистки залишили країну та нині мешкають і виступають у Росії. Свою позицію Бобул озвучив в інтерв’ю Дмитру Гордону, заявивши, що ставлення українського суспільства до них було несправедливим.
Ані Лорак і Таїсії Повалій (фото з відкритих джерел)
На думку Бобула, у випадку з Ані Лорак ключову роль зіграли внутрішні конфлікти в українському шоу-бізнесі. Він припустив, що співачка стала невигідною конкуренткою для когось із колег. Артист нагадав, що у 2012 році згорів ресторан, який належав тодішньому чоловікові Лорак Мурату Налчаджиоглу, після чого вона звернулася по допомогу до знайомих у Росії.
Говорячи про Таїсію Повалій, Іво Бобул звернув увагу на роль її чоловіка Ігоря Ліхути. Він різко розкритикував суспільний осуд артистки через її зв’язки з колишнім президентом України Віктором Януковичем і наголосив, що митці часто опиняються в залежному становищі від політичної верхівки.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що відомий український гуморист Євген Кошовий поділився несподіваною версією того, хто саме міг посприяти виїзду Таїсії Повалій з України. В інтерв’ю ISLNDTV він припустив, що зі співачкою міг контактувати експрезидент-утікач Віктор Янукович.
За словами Кошового, Янукович цілком міг застерегти свою улюблену артистку, що залишатися в Україні для неї стає небезпечно.