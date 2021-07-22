Инфекция убивает ее легкие: состояние певицы МакSим снова ухудшилось

Состояние здоровья певицы МакЅим ухудшилось по сравнению с первой компьютерной томографией. Известный в России врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин расшифровал для Telegram-канала Life Shot последнюю компьютерную томографию певицы.

Певица Максим (фото из открытых источников)

Российские телеграмм каналы все-таки смогли получить результаты обследования звезды.

"В легких происходит нарастание жидкости до 600 мл (при обследовании от 5 июля было 200 мл, затем возросло снова до 400 мл). А еще — увеличение полостей деструкции. Эти факторы говорят о разрушении легких. Улучшение только в том, что слева инфильтрация меньше. Это может говорить о том, что ковид уходит на второй план. А характер изменения справа говорит о присоединении вторичной инфекции и она активно разрушает ее правое легкое. И легкое после распада восстановиться не сможет ", — заявил специалист он.

Эксперт предположил, что, если полости будут небольшими, то это никак не повлияет на здоровье артистки.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что МакЅим стало хуже: врачи диагностировали у нее новую болезнь. Новое заболевание, вероятно, стало причиной резкого ухудшения состояния здоровья звезды. Российские таблоиды 27 июня опубликовали информацию о том, что у певицы поражено уже 80% легких. Стало известно, что теперь врачи обнаружили у нее новое заболевание, которое поражает печень. Медики поставили такой диагноз после тщательного обследования в клинике, где находится МакЅим. Они предположили, что артистка давно страдает от этого заболевания, вероятно, оно уже находится в хронической стадии.





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