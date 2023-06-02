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Иракли Макацария стал отцом: у него и его жены Лизы родился первенец

В Иракле Макацария 2 июня 2023 родился сын

сегодня, 12:45
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Instagram знаменитости.

Иракли Макацария стал отцом: у него и его жены Лизы родился первенец

Иракли Макацария и его супруга Лиза. Фото из открытых источников

Всего месяц назад стало известно, что 21-летняя жена Иракли Макацария в надежде. А уже сегодня звезда поделился радостным известием об отцовстве с поклонниками в социальных сетях. У знаменитости и его избранницы Лизы Чичуа, родился мальчик. Макацария показал видео возле роддома, где его встретили родные и друзья. На нем заметно, что отец безумно счастлив и растроган, заплакал. Из состранных понятно, что похоже, первенца назвали Георгий. Отцом Иракли стал сегодня, во второй день лета. Как чувствует себя сейчас его любимая Лиза – неизвестно. Пока Иракли не поведал деталей.


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Ранее главный герой одного из сезонов "Холостяка" признался, что их романтическая история с Лизой, младше его на 17 лет, это любовь с первого взгляда. Муж увидел ее на одной из вечеринок, однако не решился подойти. Позже он написал девушке в социальных сетях. В 2022 году Макацария признался любимой, а в июле 2023 года они поженились.

Читайте на сайте "Комментарии", — Иракли Макацария впервые показал свою любимую (ФОТО) Известный телеведущий, главный герой "Холостяка 6" Иракли Макацария впервые показал свою девушку.

Напомним, "Комментарии" писали, — Звезда "Женского Квартала" Ирина Сопонару: Громкой свадьбы не будет! Актриса Ирина Сопонару рассказала в интервью сайту "Комментарии", почему до сих пор не замужем, почему постоянно думает о детях и на какие деньги сейчас живет. Ирина Сопонару уже неоднократно пробовала себя в роли жены: была второй половинкой Владимира Зеленского и Бориса Джонсона (в концертных номерах "Единого квартира") и героя Юрия Ткача (в ситкоме "Однажды под Полтавой"). На очереди – изменение семейного статуса в реальной жизни.



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