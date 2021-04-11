logo
Русский Українська

BTC/USD

59402.39

ETH/USD

2128.29

LTC/USD

249.71

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Иракли Макацария впервые показал свою возлюбленную (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Иракли Макацария впервые показал свою возлюбленную (ФОТО)

Известный телеведущий, главный герой «Холостяка 6» Иракли Макацария впервые показал свою девушку

сегодня, 15:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Участник шоу "Танцы со звездами", главный герой проекта "Холостяк 6" Иракли Макацария признался, что сейчас состоит в отношениях и впервые показал свою девушку общественности.

Иракли Макацария впервые показал свою возлюбленную (ФОТО)

Иракли Макацария со своей возлюбленной / Instagram / @lizachichuaa

На своей странице в Instagram один из самых желаемых мужчин страны опубликовал фотографию, на которой стоит в обнимку с грузинкой по имени Лиза. До этого Иракли долго скрывал свою личную жизнь и не давал никаких намеков на то, что его сердце занято. 

Известно, что кадр с возлюбленной был сделан во время празднования в роскошном ресторане.

Экс-"Холостяк" был одет в стильный пиджак черного цвета с атласным лацканом и темно-синие брюки.

Его избранница выбрала для выхода мини-платье черного цвета с объемными атласными вставками, которое облегало ее стройную фигуру. Свой образ девушка дополнила колготками в горошек, туфлями на высоком каблуке, а волосы собрала в пучок. На фотографии пара смотрит друг на друга и мило улыбается.  

"Любовь моей жизни", – громко подписал шоумен свою публикацию.

Поклонники не оставили без внимания этот кадр и написали множество комментариев: "Аллилуия!!! Именно сейчас все женщины Украины рыдают", "Ну наконец-то", "Слава Богу! А то я уже думала до старости холостяком будет!", "Ну всё, Иракли теперь не в числе завидных холостяков", "Какая красивая пара", — написали фолловеры.

Напомним, что грузинский шоумен, герой украинского "Холостяка 6" Иракли Макацария засветился с тремя девушками-моделями. Одна из них обнимала его за плечи.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что экс-"Холостяк" и украинский ведущий Никита Добрынин больше не появится в российской версии романтического шоу. Оказалось, что во время съемок он заболел коронавирусом, поэтому его заменили другим ведущим.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ