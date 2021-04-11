Иракли Макацария впервые показал свою возлюбленную (ФОТО)

Участник шоу "Танцы со звездами", главный герой проекта "Холостяк 6" Иракли Макацария признался, что сейчас состоит в отношениях и впервые показал свою девушку общественности.

Иракли Макацария со своей возлюбленной / Instagram / @lizachichuaa

На своей странице в Instagram один из самых желаемых мужчин страны опубликовал фотографию, на которой стоит в обнимку с грузинкой по имени Лиза. До этого Иракли долго скрывал свою личную жизнь и не давал никаких намеков на то, что его сердце занято.

Известно, что кадр с возлюбленной был сделан во время празднования в роскошном ресторане.

Экс-"Холостяк" был одет в стильный пиджак черного цвета с атласным лацканом и темно-синие брюки.

Его избранница выбрала для выхода мини-платье черного цвета с объемными атласными вставками, которое облегало ее стройную фигуру. Свой образ девушка дополнила колготками в горошек, туфлями на высоком каблуке, а волосы собрала в пучок. На фотографии пара смотрит друг на друга и мило улыбается.

"Любовь моей жизни", – громко подписал шоумен свою публикацию.

Поклонники не оставили без внимания этот кадр и написали множество комментариев: "Аллилуия!!! Именно сейчас все женщины Украины рыдают", "Ну наконец-то", "Слава Богу! А то я уже думала до старости холостяком будет!", "Ну всё, Иракли теперь не в числе завидных холостяков", "Какая красивая пара", — написали фолловеры.

Напомним, что грузинский шоумен, герой украинского "Холостяка 6" Иракли Макацария засветился с тремя девушками-моделями. Одна из них обнимала его за плечи.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что экс-"Холостяк" и украинский ведущий Никита Добрынин больше не появится в российской версии романтического шоу. Оказалось, что во время съемок он заболел коронавирусом, поэтому его заменили другим ведущим.

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