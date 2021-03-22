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Почему Никиту Добрынина убрали из российского «Холостяка»

Никиту Добрынина критиковали за участие в российском шоу

сегодня, 20:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Экс-"Холостяк" и украинский ведущий Никита Добрынин больше не появится в российской версии романтического шоу. Оказалось, что во время съемок он заболел коронавирусом, поэтому ушел из проекта.

Почему Никиту Добрынина убрали из российского «Холостяка»

Никита Добрынин / фото: ТНТ

В выпуске, который выйдет 28 марта, вместо Никиты будет кто-то другой, но имя нового ведущего пока держится в секрете. Да и сам Добрынин пост ведущего на российском "Холостяке" получил случайно, на его месте должен был быть шоумен Дмитрий Кохно из Беларуси, но он также заболел коронавирусной инфекцией. Потом в процессе работы такая неприятность настигла и украинского экс-холостяка. Хотя создатели проекта уверяют, что на съемочной площадке все придерживаются эпидемиологических норм и правил. 

Сам Добрынин пока официально не комментировал свое выбывание из шоу.

Отметим, что телеведущий Никита Добрынин пока является единственным героем украинского "Холостяка", который женился на девушке-победительнице романтического проекта. Ею стала Даша Квиткова. Этим летом пара ожидает появление первенца и вовсю готовится к новому статуту.

Напомним, что ранее Никиту Добрынина раскритиковали за то, что он согласился взять участие в российском "Холостяке", где главным героем стал Тимати. Пользователи сети были возмущены тем, что Никита стал ведущим проекта в стране-агрессоре. Украинский ведущий попытался объяснить, что согласился на это предложение, потому что "Холостяк" не имеет отношения к политике, ведь это история о любви. Но такое оправдание не особо понравилось пользователям сети.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что новый украинский "Холостяк" Михаил Заливако обменялся кольцами с участницей шоу.


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Источник: https://tnt-online.ru/news/shou-kholostyak-neozhidanno-pokinul-vedushchiy-nikita-dobrynin
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