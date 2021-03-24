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Ирина Билык рассказала, как чуть не стала женой шейха

Ирина Билык сделала откровение о личной жизни

сегодня, 13:40
Автор:

Светлана Шкурупий

50-летняя популярная исполнительница Ирина Билык, которая сейчас отдыхает в Египте и делится с поклонниками новыми фотографиями, призналась, что чуть не стала женой шейха.

Ирина Билык рассказала, как чуть не стала женой шейха

Ирина Билык. Фото: ТРК "Украина"

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала короткое видео, на котором позирует в атласных брюках черного цвета, блестящей тунике и прозрачной накидке в тон. Свой образ она дополнила обувью на платформе и синим платком, элегантно повязанным на голове, а также массивными серьгами. 

Ирина написала, что однажды познакомилась с шейхом, который предложил ей остаться с ним в его стране. Имя мужчины она оставила в секрете. Певица отметила, что это случилось за месяц до старта ее концертного утра по Украине, и она с улыбкой отказала шейху. 

"Иногда я думаю, может женой шейха быть намного интересней, чем звездой сцены? А вы как думаете, правильно ли я поступила", — отметила певица.

Поклонники, которые были рады такому откровению знаменитости, поддержали ее решение и поделились собственными взглядами на такую ситуацию: "Правильно поступили! Вы свободная, красивая, обеспеченна", "Тогда бы, мы потеряли прекрасную певицу", "Конечно правильно. Вы свободный человек, а не птица в золотой клетке", "Правильное решение! Вы б не смогли без сцены. А замуж за шейха — это риск", "Вас бы тогда любил один шейх, а так Вас любят миллионы", — отметили фолловеры.

Напомним, украинский шоумен Дмитрий Коляденко рассказал, что его бывшая супруга, певица Ирина Билык является его самым близким и надежным другом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская артистка Ирина Билык рассказала, почему обращается за помощью к экстрасенсам.


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