logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

51.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Ирина Билык удивила кардинальным изменением имиджа: певицу трудно узнать (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Ирина Билык удивила кардинальным изменением имиджа: певицу трудно узнать (ФОТО)

Ирина Билык удивила фанатов новым образом с пикси-стрижкой и ярким макияжем.

17 февраля 2026, 16:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Украинская поп-икона Ирина Билык поразила поклонников неожиданной трансформацией. Артистка появилась в Instagram в смелом образе с короткой пикси-стрижкой и акцентным макияжем глаз. Многие из фанатов признались, что едва узнали певицу после смены имиджа.

Ирина Билык удивила кардинальным изменением имиджа: певицу трудно узнать (ФОТО)

Ирина Билык. Фото из открытых источников

Над перевоплощением Ирины Билык работал известный визажист Егор Андрюшин. В видео, которое он опубликовал в соцсети, сначала Билык предстает с привычными длинными светлыми волосами и объемной укладкой. Однако через несколько секунд кадр меняется, и певица появляется с текстурированной короткой стрижкой в платиновым блонди.

Ирина Билык удивила кардинальным изменением имиджа: певицу трудно узнать (ФОТО) - фото 2

Ирина Билык до превращения

Видеоряд сопровождает ее хит "Безумная", что лишь усиливает эффект драматического перевоплощения.

"Как вам перевоплощение для Ирины Билык?", – поинтересовался Андрюшин у подписчиков.

В ответ соцсети взорвались комплиментами: "Дева, красавица, легенда!". "У меня восторг на максимум". "Вау! Это кайф такие перевоплощения". "Очень похожие". "Вау, супер. Я тоже так хочу".

Ирина Билык удивила кардинальным изменением имиджа: певицу трудно узнать (ФОТО) - фото 2

Ирина Билык после смены имиджа

Ирина Билык удивила кардинальным изменением имиджа: певицу трудно узнать (ФОТО) - фото 2

Ирина Билык с короткой прической

Ирина Билык уже более трех десятилетий остается одной из ключевых фигур украинской сцены. Ее альбом "Нова" в 1990-х стал прорывом для украиноязычной поп-музыки, а песни "Ты мой", "А я плыву" и "Снег" давно стали классикой. Даже сегодня певица объединяет статус легенды с готовностью к творческим экспериментам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Даша Астафьева кардинально сменила имидж. Появились новые фотографии певицы.

Также "Комментарии" писали, что Леся Никитюк удивила фанатов кардинальным изменением прически.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/p/DU2g6QyiP6O/
Теги:

Новости

Все новости