Ирина Билык удивила кардинальным изменением имиджа: певицу трудно узнать (ФОТО)

Украинская поп-икона Ирина Билык поразила поклонников неожиданной трансформацией. Артистка появилась в Instagram в смелом образе с короткой пикси-стрижкой и акцентным макияжем глаз. Многие из фанатов признались, что едва узнали певицу после смены имиджа.

Ирина Билык. Фото из открытых источников

Над перевоплощением Ирины Билык работал известный визажист Егор Андрюшин. В видео, которое он опубликовал в соцсети, сначала Билык предстает с привычными длинными светлыми волосами и объемной укладкой. Однако через несколько секунд кадр меняется, и певица появляется с текстурированной короткой стрижкой в платиновым блонди.

Ирина Билык до превращения

Видеоряд сопровождает ее хит "Безумная", что лишь усиливает эффект драматического перевоплощения.

"Как вам перевоплощение для Ирины Билык?", – поинтересовался Андрюшин у подписчиков.

В ответ соцсети взорвались комплиментами: "Дева, красавица, легенда!". "У меня восторг на максимум". "Вау! Это кайф такие перевоплощения". "Очень похожие". "Вау, супер. Я тоже так хочу".

Ирина Билык после смены имиджа

Ирина Билык с короткой прической

Ирина Билык уже более трех десятилетий остается одной из ключевых фигур украинской сцены. Ее альбом "Нова" в 1990-х стал прорывом для украиноязычной поп-музыки, а песни "Ты мой", "А я плыву" и "Снег" давно стали классикой. Даже сегодня певица объединяет статус легенды с готовностью к творческим экспериментам.

