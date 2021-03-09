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Главная Новости Звезды персона В тренче на голое тело: Ирина Шейк поделилась новым фото
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В тренче на голое тело: Ирина Шейк поделилась новым фото

Ирина Шейк в таком виде появилась на обложке журнала

сегодня, 22:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Популярная модель Ирина Шейк регулярно появляется на обложках модных глянцев. Недавно она стала звездой нового номера The Sunday Times Style.

В тренче на голое тело: Ирина Шейк поделилась новым фото

Ирина Шейк (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала фотографию обложки, на которой позирует в стильном тренче от британского бренда Burberry, который создал ее хороший приятель Рикардо Тиши. Плащ модель надела на голое тело и обнажила ногу, это придало ее кадру особой пикантности и соблазнительности.

Тренч, в котором позирует знаменитость, состоит из разных материалов: базового габардина, синего денима и черной кожи. Выглядит он очень эффектно и стильно. 

Свой образ супермодель дополнила банданой черного цвета и ярким макияжем, сделав акцент на глазах. Визажисты подвели их черным карандашом, придав некой дерзости.

К слову, меньше чем за сутки фотография Ирины Шейк собрала более 107 тысяч лайков и восторженные комментарии от поклонников: "Такая красивая", "Богиня", "Какая красивая! Не перестаю вами восхищаться", "Ты потрясающая", "Поздравляю с очередной обложкой!", — пишут фолловеры.

Напомним, в прошлом сентябре папарацци запечатлели супермодель Ирину Шейк на прогулке вместе с дочерью и бойфрендом. На знаменитости было легкое платье от украинского бренда TTSWTRS стоимостью 420 долларов (около 12 тысяч гривен). Свой образ Ирина дополнила черными босоножками на плоской подошве и маленькой сумочкой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в августе итальянский Vogue посвятил новый выпуск журнала теме индивидуальности и естественной красоты. И для своей обложки пригласил самых известных мировых моделей, среди которых была Ирина Шейк.


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