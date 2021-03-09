В тренче на голое тело: Ирина Шейк поделилась новым фото

Популярная модель Ирина Шейк регулярно появляется на обложках модных глянцев. Недавно она стала звездой нового номера The Sunday Times Style.

Ирина Шейк (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала фотографию обложки, на которой позирует в стильном тренче от британского бренда Burberry, который создал ее хороший приятель Рикардо Тиши. Плащ модель надела на голое тело и обнажила ногу, это придало ее кадру особой пикантности и соблазнительности.

Тренч, в котором позирует знаменитость, состоит из разных материалов: базового габардина, синего денима и черной кожи. Выглядит он очень эффектно и стильно.

Свой образ супермодель дополнила банданой черного цвета и ярким макияжем, сделав акцент на глазах. Визажисты подвели их черным карандашом, придав некой дерзости.

К слову, меньше чем за сутки фотография Ирины Шейк собрала более 107 тысяч лайков и восторженные комментарии от поклонников: "Такая красивая", "Богиня", "Какая красивая! Не перестаю вами восхищаться", "Ты потрясающая", "Поздравляю с очередной обложкой!", — пишут фолловеры.

Напомним, в прошлом сентябре папарацци запечатлели супермодель Ирину Шейк на прогулке вместе с дочерью и бойфрендом. На знаменитости было легкое платье от украинского бренда TTSWTRS стоимостью 420 долларов (около 12 тысяч гривен). Свой образ Ирина дополнила черными босоножками на плоской подошве и маленькой сумочкой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в августе итальянский Vogue посвятил новый выпуск журнала теме индивидуальности и естественной красоты. И для своей обложки пригласил самых известных мировых моделей, среди которых была Ирина Шейк.

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