logo

BTC/USD

92610

ETH/USD

3087.01

USD/UAH

42.2

EUR/UAH

49.23

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Иво Бобул показал архивное фото времен своего детства: певца не узнать
commentss НОВОСТИ Все новости

Иво Бобул показал архивное фото времен своего детства: певца не узнать

Иво Бобул поделился трогательным архивным фото с детства вместе с родителями и сестрами.

3 декабря 2025, 17:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Народный артист Украины Иво Бобул взволновал поклонников редким архивным фото со своего детства. 72-летний певец опубликовал в Facebook семейный снимок, на котором он совсем маленький сидит на коленях у отца рядом с мамой и сестрами.

Иво Бобул показал архивное фото времен своего детства: певца не узнать

Иво Бобул. Фото из открытых источников

Фото Иво Бобула мгновенно вызвало тёплую реакцию аудитории. Люди оставляли сотни комментариев, слова благодарности и эмоциональные воспоминания о собственном детстве. Сам же певец подписал фото словами о счастливом детстве.

"Это мои родители и мои сестры, а я маленький у папы на коленях сижу. Счастливое мое детство", — подписал фото Бобул.

Иво Бобул показал архивное фото времен своего детства: певца не узнать - фото 2

Архивное фото Иво Бобула

В комментариях люди отмечали красоту семьи, светлый взгляд Иво Бобула и неизменный шарм артиста, сопровождающий его десятилетия на сцене.

"Какая замечательная семья! Какие все красивые! И какой замечательный голос послал Вам Боженька. Была на Вашем концерте в Полтаве. Получила большое удовольствие, положительные эмоции. Дай Бог Вам здоровье и много лет", — пишет пользователь.

"Хорошая семья! А ты блондин", — добавил другой.

"Какая мать красавица...правильные черты лица, а скулы...порезаться можно. Как модель! Вы на отца похож. Суровый взгляд, и, пожалуй, его мудрость", — указал третий.

Иво Бобул родился в многодетной семье румынского происхождения в селе Порубное (ныне Тереблече) Черновицкой области. Отец работал лесничим, а мать домохозяйкой. После ранней смерти отца именно мама взяла на себя воспитание семерых детей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Иво Бобул признался о предложении КГБ быть стукачем.

Также "Комментарии" писали, что известного украинского певца Степана Гигу госпитализировали.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости