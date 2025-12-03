Иво Бобул показал архивное фото времен своего детства: певца не узнать

Рубрики
Народный артист Украины Иво Бобул взволновал поклонников редким архивным фото со своего детства. 72-летний певец опубликовал в Facebook семейный снимок, на котором он совсем маленький сидит на коленях у отца рядом с мамой и сестрами.
Иво Бобул. Фото из открытых источников
Фото Иво Бобула мгновенно вызвало тёплую реакцию аудитории. Люди оставляли сотни комментариев, слова благодарности и эмоциональные воспоминания о собственном детстве. Сам же певец подписал фото словами о счастливом детстве.
Архивное фото Иво Бобула
В комментариях люди отмечали красоту семьи, светлый взгляд Иво Бобула и неизменный шарм артиста, сопровождающий его десятилетия на сцене.
Иво Бобул родился в многодетной семье румынского происхождения в селе Порубное (ныне Тереблече) Черновицкой области. Отец работал лесничим, а мать домохозяйкой. После ранней смерти отца именно мама взяла на себя воспитание семерых детей.
