Иво Бобул показал архивное фото времен своего детства: певца не узнать

Народный артист Украины Иво Бобул взволновал поклонников редким архивным фото со своего детства. 72-летний певец опубликовал в Facebook семейный снимок, на котором он совсем маленький сидит на коленях у отца рядом с мамой и сестрами.

Иво Бобул. Фото из открытых источников

Фото Иво Бобула мгновенно вызвало тёплую реакцию аудитории. Люди оставляли сотни комментариев, слова благодарности и эмоциональные воспоминания о собственном детстве. Сам же певец подписал фото словами о счастливом детстве.

"Это мои родители и мои сестры, а я маленький у папы на коленях сижу. Счастливое мое детство", — подписал фото Бобул.

Архивное фото Иво Бобула

В комментариях люди отмечали красоту семьи, светлый взгляд Иво Бобула и неизменный шарм артиста, сопровождающий его десятилетия на сцене.

"Какая замечательная семья! Какие все красивые! И какой замечательный голос послал Вам Боженька. Была на Вашем концерте в Полтаве. Получила большое удовольствие, положительные эмоции. Дай Бог Вам здоровье и много лет", — пишет пользователь.

"Хорошая семья! А ты блондин", — добавил другой.

"Какая мать красавица...правильные черты лица, а скулы...порезаться можно. Как модель! Вы на отца похож. Суровый взгляд, и, пожалуй, его мудрость", — указал третий.

Иво Бобул родился в многодетной семье румынского происхождения в селе Порубное (ныне Тереблече) Черновицкой области. Отец работал лесничим, а мать домохозяйкой. После ранней смерти отца именно мама взяла на себя воспитание семерых детей.

