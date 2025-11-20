Відомому співакові прямо перед концертами стало погано: з'явилися нові подроюиці про його стан

Сьогодні зранку команда Степана Гіги оголосила про скасування його концертів через погіршення стану здоров’я. Співак був госпіталізований, де йому терміново провели операцію.

Степан Гіга (фото з відкритих джерел)

Медики не розкривають діагноз артиста, його стан характеризують як важкий, але стабільний. Концертний директор Петро Добромільський у коментарі ТСН.ua зазначив, що Гіга перебуває у свідомості та під постійним наглядом лікарів.

"Він у Львові. Наразі нічого не можемо сказати. Згодом буде інформація. Він при тямі. Всі (син і донька — прим. редактора) на місці", — говорить Добромільський.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що співак Степан Гіга, виконавець хіта "Цей сон", "Золото Карпат" та інших, у важкому стані після перенесеної операції.

"Дорогі шанувальники, друзі! Змушені повідомити, що найближчі заплановані концерти ми повині скасувати у зв’язку із хворобою Степана Петровича та проведеним терміновим оперативним втручанням", — йдеться в дописі.

Зазначається, що стан 66-річного артиста важкий, але стабільний. Він "отримує всю необхідну медичну допомогу але потребує часу для відновлення та реабілітації".

