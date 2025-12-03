logo_ukra

BTC/USD

92610

ETH/USD

3087.01

USD/UAH

42.2

EUR/UAH

49.23

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки персона Іво Бобул показав архівне фото часів свого дитинства: співака не впізнати
commentss НОВИНИ Всі новини

Іво Бобул показав архівне фото часів свого дитинства: співака не впізнати

Іво Бобул поділився зворушливим архівним фото з дитинства разом із батьками та сестрами.

3 грудня 2025, 17:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Народний артист України Іво Бобул зворушив прихильників рідкісним архівним фото зі свого дитинства. 72-річний співак опублікував у Facebook сімейний знімок, на якому він зовсім маленький сидить на колінах у батька поруч із мамою та сестрами.

Іво Бобул показав архівне фото часів свого дитинства: співака не впізнати

Іво Бобул. Фото з відкритих джерел

Фото Іво Бобула миттєво викликало теплу реакцію аудиторії. Люди залишали сотні коментарів, слова вдячності та емоційні спогади про власне дитинство. Сам же співак підписав фото словами про щасливе дитинство.

"Це мої батьки і мої сестри, а я маленький у тата на колінах сиджу. Щасливе моє дитинство", — підписав фото Бобул.

Іво Бобул показав архівне фото часів свого дитинства: співака не впізнати - фото 2

Архівне фото Іво Бобула

У коментарях люди відзначали красу родини, світлий погляд Іво Бобула та незмінний шарм артиста, що супроводжує його протягом десятиліть на сцені.

"Яка чудова сім'я ! Які всі красиві! І який чудовий голос послав Вам Боженька. Була на Вашому концерті у Полтаві. Одержала велике задоволення, позитивні емоції. Дай Боже Вам здоров'я і многая літа", — пише користувач.

"Гарна родина! А ти блондин", — додав інший.

"Яка мати красуня...правильні риси обличчя, а вилиці...порізатися можна. Як модель! Ви на батька схожий. Суворий погляд, і мабуть, його мудрість", — вказав третій.

Іво Бобул народився у багатодітній родині румунського походження в селі Порубне (нині Тереблече) Чернівецької області. Батько працював лісничим, а мати домогосподаркою. Після ранньої смерті батька саме мама взяла на себе виховання сімох дітей.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Іво Бобул зізнався про пропозицію КДБ бути стукачем.

Також "Коментарі" писали, що відомого українського співака Степана Гігу госпіталізували.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини