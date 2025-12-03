Іво Бобул показав архівне фото часів свого дитинства: співака не впізнати

Рубрики
Народний артист України Іво Бобул зворушив прихильників рідкісним архівним фото зі свого дитинства. 72-річний співак опублікував у Facebook сімейний знімок, на якому він зовсім маленький сидить на колінах у батька поруч із мамою та сестрами.
Іво Бобул. Фото з відкритих джерел
Фото Іво Бобула миттєво викликало теплу реакцію аудиторії. Люди залишали сотні коментарів, слова вдячності та емоційні спогади про власне дитинство. Сам же співак підписав фото словами про щасливе дитинство.
Архівне фото Іво Бобула
У коментарях люди відзначали красу родини, світлий погляд Іво Бобула та незмінний шарм артиста, що супроводжує його протягом десятиліть на сцені.
Іво Бобул народився у багатодітній родині румунського походження в селі Порубне (нині Тереблече) Чернівецької області. Батько працював лісничим, а мати домогосподаркою. Після ранньої смерті батька саме мама взяла на себе виховання сімох дітей.
