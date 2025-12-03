Іво Бобул показав архівне фото часів свого дитинства: співака не впізнати

Народний артист України Іво Бобул зворушив прихильників рідкісним архівним фото зі свого дитинства. 72-річний співак опублікував у Facebook сімейний знімок, на якому він зовсім маленький сидить на колінах у батька поруч із мамою та сестрами.

Іво Бобул. Фото з відкритих джерел

Фото Іво Бобула миттєво викликало теплу реакцію аудиторії. Люди залишали сотні коментарів, слова вдячності та емоційні спогади про власне дитинство. Сам же співак підписав фото словами про щасливе дитинство.

"Це мої батьки і мої сестри, а я маленький у тата на колінах сиджу. Щасливе моє дитинство", — підписав фото Бобул.

Архівне фото Іво Бобула

У коментарях люди відзначали красу родини, світлий погляд Іво Бобула та незмінний шарм артиста, що супроводжує його протягом десятиліть на сцені.

"Яка чудова сім'я ! Які всі красиві! І який чудовий голос послав Вам Боженька. Була на Вашому концерті у Полтаві. Одержала велике задоволення, позитивні емоції. Дай Боже Вам здоров'я і многая літа", — пише користувач.

"Гарна родина! А ти блондин", — додав інший.

"Яка мати красуня...правильні риси обличчя, а вилиці...порізатися можна. Як модель! Ви на батька схожий. Суворий погляд, і мабуть, його мудрість", — вказав третій.

Іво Бобул народився у багатодітній родині румунського походження в селі Порубне (нині Тереблече) Чернівецької області. Батько працював лісничим, а мати домогосподаркою. Після ранньої смерті батька саме мама взяла на себе виховання сімох дітей.

