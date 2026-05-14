Из-за курьезной прически русская светская львица стала посмешищем в Каннах (ФОТО)

Церемония открытия Каннского кинофестиваля традиционно собирает мировых знаменитостей, пытающихся поразить публику эффектными образами. Однако в этом году внимание фотографов и соцсетей привлекла не голливудская звезда, а российская светская львица и писательница Елена Ленина, появление которой на красной дорожке вызвало волну насмешек.

Елена Ленина. Фото: instagram/lenaleninaofficial

46-летняя бизнесвумен Елена Ленина появилась в серебристом платье с полупрозрачной накидкой, украшенной блестящими тарочками. Однако главным элементом ее образа стала экстравагантная прическа. Волосы Ленина зачесали вверх, прибавив объем с помощью гофре. В результате конструкция на голове напоминала скорее артобъект, чем вечернюю укладку.

В соцсетях пользователи быстро начали сравнивать прическу с "ведром" и "стогом сена". В комментариях писали: "Мадам ку-ку"; "Ведро на голове, как всегда. Выпрыгивая из трусов, демонстрируем свою причастность"; "Что за крокодил?"; "Стог сена на голове – это ее фишка, чтобы о ней не забыли. Но на самом деле ее многие не знают, она сама повсюду влезает. Ужас, конечно!".

Несмотря на критику, самая светская львица традиционно делает ставку именно на эпатаж. С начала 2000-х она регулярно посещает Каннский кинофестиваль и почти каждый год появляется на дорожке в необычных образах.

Елена Ленина родилась в Новосибирске и начала карьеру по телевидению в молодом возрасте. Позже она стала автором нескольких книг и телеведущей, а также обрела популярность благодаря участию во французском реалити-шоу Nice People. Однако в публичном пространстве ее имя чаще ассоциируется именно с противоречивыми появлениями на светских мероприятиях.

