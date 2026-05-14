logo

BTC/USD

79844

ETH/USD

2255.44

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

51.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Из-за курьезной прически русская светская львица стала посмешищем в Каннах (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Из-за курьезной прически русская светская львица стала посмешищем в Каннах (ФОТО)

Елена Ленина стала объектом насмешек после появления на красной дорожке Каннского кинофестиваля с экстравагантной прической.

14 мая 2026, 14:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Церемония открытия Каннского кинофестиваля традиционно собирает мировых знаменитостей, пытающихся поразить публику эффектными образами. Однако в этом году внимание фотографов и соцсетей привлекла не голливудская звезда, а российская светская львица и писательница Елена Ленина, появление которой на красной дорожке вызвало волну насмешек.

Из-за курьезной прически русская светская львица стала посмешищем в Каннах (ФОТО)

Елена Ленина. Фото: instagram/lenaleninaofficial

46-летняя бизнесвумен Елена Ленина появилась в серебристом платье с полупрозрачной накидкой, украшенной блестящими тарочками. Однако главным элементом ее образа стала экстравагантная прическа. Волосы Ленина зачесали вверх, прибавив объем с помощью гофре. В результате конструкция на голове напоминала скорее артобъект, чем вечернюю укладку.

Из-за курьезной прически русская светская львица стала посмешищем в Каннах (ФОТО) - фото 2

Елена Ленина. Фото: instagram/lenaleninaofficial

Из-за курьезной прически русская светская львица стала посмешищем в Каннах (ФОТО) - фото 2

Елена Ленина. Фото: instagram/lenaleninaofficial

В соцсетях пользователи быстро начали сравнивать прическу с "ведром" и "стогом сена". В комментариях писали: "Мадам ку-ку"; "Ведро на голове, как всегда. Выпрыгивая из трусов, демонстрируем свою причастность"; "Что за крокодил?"; "Стог сена на голове – это ее фишка, чтобы о ней не забыли. Но на самом деле ее многие не знают, она сама повсюду влезает. Ужас, конечно!".

Несмотря на критику, самая светская львица традиционно делает ставку именно на эпатаж. С начала 2000-х она регулярно посещает Каннский кинофестиваль и почти каждый год появляется на дорожке в необычных образах.

Елена Ленина родилась в Новосибирске и начала карьеру по телевидению в молодом возрасте. Позже она стала автором нескольких книг и телеведущей, а также обрела популярность благодаря участию во французском реалити-шоу Nice People. Однако в публичном пространстве ее имя чаще ассоциируется именно с противоречивыми появлениями на светских мероприятиях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Хлои Чжао поразила Каннский фестиваль: режиссер была голом платье без белья.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости