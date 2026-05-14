logo_ukra

BTC/USD

79844

ETH/USD

2255.44

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

51.44

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки персона Через курйозну зачіску російська світська левиця стала посміховиськом у Каннах (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Через курйозну зачіску російська світська левиця стала посміховиськом у Каннах (ФОТО)

Олена Леніна стала об’єктом насмішок після появи на червоній доріжці Каннського кінофестивалю з екстравагантною зачіскою.

14 травня 2026, 14:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Церемонія відкриття Каннського кінофестивалю традиційно збирає світових знаменитостей, які намагаються вразити публіку ефектними образами. Однак цього року увагу фотографів і соцмереж привернула не голлівудська зірка, а російська світська левиця та письменниця Олена Леніна, чия поява на червоній доріжці викликала хвилю насмішок.

Через курйозну зачіску російська світська левиця стала посміховиськом у Каннах (ФОТО)

Олена Леніна. Фото: instagram / lenaleninaofficial

46-річна бізнесвумен Олена Леніна з’явилася у сріблястій сукні з напівпрозорою накидкою, прикрашеною блискучими торочками. Проте головним елементом її образу стала екстравагантна зачіска. Волосся Леніна зачесала догори, додавши об’єму за допомогою гофре. У результаті конструкція на голові нагадувала радше артоб’єкт, ніж вечірню укладку.

Через курйозну зачіску російська світська левиця стала посміховиськом у Каннах (ФОТО) - фото 2

Олена Леніна. Фото: instagram / lenaleninaofficial

Через курйозну зачіску російська світська левиця стала посміховиськом у Каннах (ФОТО) - фото 2

Олена Леніна. Фото: instagram / lenaleninaofficial

У соцмережах користувачі швидко почали порівнювати зачіску з "відром" та "стогом сіна". У коментарях писали: "Мадам ку-ку"; "Відро на голові, як завжди. Вистрибуючи з трусів, демонструємо свою причетність"; "Що за крокодил?"; "Стіг сіна на голові – це її фішка, щоб про неї не забули. Але насправді її багато хто не знає, вона сама всюди влазить. Жах, звичайно!".

Попри критику, сама світська левиця традиційно робить ставку саме на епатаж. Від початку 2000-х вона регулярно відвідує Каннський кінофестиваль і майже кожного року з’являється на доріжці в незвичних образах.

Олена Леніна народилася в Новосибірську та розпочала кар’єру на телебаченні у молодому віці. Пізніше вона стала авторкою кількох книг і телеведучою, а також здобула популярність завдяки участі у французькому реаліті-шоу Nice People. Однак у публічному просторі її ім’я частіше асоціюють саме з суперечливими появами на світських заходах.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Хлої Чжао вразила на Каннському фестивалі: режисерка була голій сукні без білизни.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини