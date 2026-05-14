Через курйозну зачіску російська світська левиця стала посміховиськом у Каннах (ФОТО)

Церемонія відкриття Каннського кінофестивалю традиційно збирає світових знаменитостей, які намагаються вразити публіку ефектними образами. Однак цього року увагу фотографів і соцмереж привернула не голлівудська зірка, а російська світська левиця та письменниця Олена Леніна, чия поява на червоній доріжці викликала хвилю насмішок.

Олена Леніна. Фото: instagram / lenaleninaofficial

46-річна бізнесвумен Олена Леніна з’явилася у сріблястій сукні з напівпрозорою накидкою, прикрашеною блискучими торочками. Проте головним елементом її образу стала екстравагантна зачіска. Волосся Леніна зачесала догори, додавши об’єму за допомогою гофре. У результаті конструкція на голові нагадувала радше артоб’єкт, ніж вечірню укладку.

У соцмережах користувачі швидко почали порівнювати зачіску з "відром" та "стогом сіна". У коментарях писали: "Мадам ку-ку"; "Відро на голові, як завжди. Вистрибуючи з трусів, демонструємо свою причетність"; "Що за крокодил?"; "Стіг сіна на голові – це її фішка, щоб про неї не забули. Але насправді її багато хто не знає, вона сама всюди влазить. Жах, звичайно!".

Попри критику, сама світська левиця традиційно робить ставку саме на епатаж. Від початку 2000-х вона регулярно відвідує Каннський кінофестиваль і майже кожного року з’являється на доріжці в незвичних образах.

Олена Леніна народилася в Новосибірську та розпочала кар’єру на телебаченні у молодому віці. Пізніше вона стала авторкою кількох книг і телеведучою, а також здобула популярність завдяки участі у французькому реаліті-шоу Nice People. Однак у публічному просторі її ім’я частіше асоціюють саме з суперечливими появами на світських заходах.

