У голій сукні без білизни: Хлої Чжао вразила на Каннському фестивалі (ФОТО)

Американська режисерка китайського походження Хлої Чжао стала однією з найбільш обговорюваних гостей церемонії відкриття Каннського кінофестивалю. Володарка премії "Оскар" з’явилася на червоній доріжці у сміливому образі, який одразу привернув увагу фотографів і модних оглядачів.

Хлої Чжао. Фото: Associated Press

44-річна Хлої Чжао обрала для вечора напівпрозору чорну сукню-сітку від бренду Gabriela Hearst. Вбрання з колекції Осінь/Зима 2026 мало довгі рукави, високу горловину та мереживні рюші на подолі. Особливу увагу викликало те, що Чжао відмовилася від бюстгальтера, зробивши образ ще більш провокативним.

Свій образ режисерка доповнила чорними босоніжками на шпильках, золотими каблучками та стриманим макіяжем із виразними чорними стрілками. Волосся вона уклала легкими хвилями, що додало стилю невимушеності.

Цього року Хлої Чжао входить до складу журі Каннського кінофестивалю. Режисерка вважається однією з найвпливовіших постатей сучасного кіно. Світове визнання їй принесла стрічка "Земля кочівників", за яку вона отримала "Оскар" за найкращу режисуру, ставши першою жінкою азійського походження з такою нагородою.

Пізніше Чжао спробувала себе й у великобюджетному кіно, знявши фільм "Вічні" для Marvel Studios. Попри роботу в супергеройському жанрі, режисерка зберегла свій авторський стиль.

