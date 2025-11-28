Изменял и избивал: скандальная телеведущая в РФ осталась без третьего мужа

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева, известная скандалами и внесенная в базу "Миротворец" за поездку в оккупированный Крым, расторгла брак со своим мужем. По информации российских медиа, официально она сделала это еще в 2019 году, но предпочитала не разглашать этот факт.

Лариса Гузеева (фото из открытых источников)

Гузеева состояла в браке с предпринимателем в ресторанной сфере Игорем Бухаревым. Проблемы в отношениях начались еще в 2009 году, когда она открыто рассказала о собственной измене, после чего Бухаров поднял на нее руку. Сам ресторатор отрицал этот эпизод, однако в 2016 году ситуация повторилась — Лариса снова заговорила о кризисе в семье и неверности мужчины.

Российские СМИ предполагают, что именно тогда телеведущая приняла решение о разводе, хотя впоследствии супруги, по их данным, якобы наладили отношения и продолжили жить вместе.

Таинственность Гузеевой не удивляет, ведь подробности личной жизни она практически не раскрывает. На днях стало известно, что ее дочь впервые стала матерью – эту информацию журналисты выяснили после появления девушки с младенцем в аэропорту. Телеведущая отметила, что ребенок родился в официальном браке, хотя никаких данных об отце малыша так и не обнародовали.

Лариса Гузеева была замужем трижды. Первый ее брак с ассистентом режиссера Ильей был недолгим и завершился трагически. Во втором браке с актером Кахой Толордовой родился сын Георгий. Третий ее муж — ресторатор Игорь Бухаров, на котором она поженилась в 1999 году и родила дочь Ольгу.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что кандальная российская телеведущая устроила разборки в аэропорту. По словам очевидцев, Гузеева собиралась вылететь из Тбилиси вместе с дочерью и ее младенцем. Она приобрела билеты в бизнес-класс, но при посадке выяснилось, что их места уже заняты. Тогда актриса устроила громкий скандал с представителями авиакомпании, выкрикивая оскорбительные слова и выражая свое недовольство. Приблизительно через десять минут конфликта Гузеева все же прошла на посадку — ее разместили в бизнес-классе, но не на те места, за которые она спорила.