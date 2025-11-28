Зраджував та бив: скандальна телеведуча в РФ залишилася без третього чоловіка

Російська актриса й телеведуча Лариса Гузєєва, відома скандалами та внесена до бази "Миротворець" за поїздку до окупованого Криму, розірвала шлюб зі своїм чоловіком. За інформацією російських медіа, офіційно вона зробила це ще у 2019 році, але воліла не розголошувати цей факт.

Лариса Гузєєва (фото з відкритих джерел)

Гузєєва перебувала у шлюбі з підприємцем у ресторанній сфері Ігорем Бухаровим. Проблеми у стосунках почалися ще у 2009 році, коли вона відкрито розповіла про власну зраду, після чого Бухаров підняв на неї руку. Сам ресторатор заперечував цей епізод, проте у 2016 році ситуація повторилася — Лариса знову заговорила про кризу в родині та невірність чоловіка.

Російські ЗМІ припускають, що саме тоді телеведуча прийняла рішення про розлучення, хоча згодом подружжя, за їхніми даними, нібито налагодило стосунки й продовжило жити разом.

Таємничість Гузєєвої не дивує, адже подробиці особистого життя вона практично не розкриває. Днями стало відомо, що її донька вперше стала матір'ю — цю інформацію журналісти з’ясували після появи дівчини з немовлям в аеропорту. Телеведуча зазначила, що дитина народилася в офіційному шлюбі, хоча жодних даних про батька малюка так і не оприлюднили.

Лариса Гузєєва була заміжня тричі. Перший її шлюб із асистентом режисера Іллею був недовгим і завершився трагічно. У другому шлюбі з актором Кахою Толордавою народився син Георгій. Третій її чоловік — ресторатор Ігор Бухаров, з яким вона одружилася у 1999 році та народила доньку Ольгу.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що скандальна російська телеведуча влаштувала розбірки в аеропорту. За словами очевидців, Гузєєва збиралася вилетіти з Тбілісі разом із дочкою та її немовлям. Вона придбала квитки в бізнес-клас, але під час посадки з’ясувалося, що їхні місця вже зайняті. Тоді акторка влаштувала гучний скандал із представниками авіакомпанії, вигукуючи образливі слова й висловлюючи своє невдоволення. Приблизно через десять хвилин конфлікту Гузєєва все ж пройшла на посадку — її розмістили в бізнес-класі, але не на ті місця, за які вона сперечалася.