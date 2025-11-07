Скандальна російська телеведуча влаштувала гучні розбірки в аеропорту (ВІДЕО)

Лариса Гузєєва (фото з відкритих джерел)

Російська акторка та телеведуча Лариса Гузєєва, відома своїми скандальними висловлюваннями й внесена до бази "Миротворець" за незаконне відвідування окупованого Криму, знову стала учасницею інциденту. Як повідомляють російські ЗМІ, зірка поводилася неадекватно в аеропорту.

За словами очевидців, Гузєєва збиралася вилетіти з Тбілісі разом із дочкою та її немовлям. Вона придбала квитки в бізнес-клас, але під час посадки з’ясувалося, що їхні місця вже зайняті.

Тоді акторка влаштувала гучний скандал із представниками авіакомпанії, вигукуючи образливі слова й висловлюючи своє невдоволення. Приблизно через десять хвилин конфлікту Гузєєва все ж пройшла на посадку — її розмістили в бізнес-класі, але не на ті місця, за які вона сперечалася.

Російська актриса і телеведуча відкрито підтримала вторгнення Росії в Україну. Ще до 2022 року вона неодноразово заявляла про свою проросійську позицію щодо Криму, називаючи себе "абсолютною ватницею". Після початку повномасштабної війни Гузєєва підтримала дії Кремля, назвавши війну "абсолютно потрібною справою". Через це Міністерство культури України ще у 2015 році внесло її до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська телеведуча, яка підтримує війну проти України, вважає себе ворогом Зеленського. За словами російської телеведучої Лєри Кудрявцевої – вона відтепер ворог українського президента Володимира Зеленського. Під час ефіру на шоу "Нові російські сенсації" телезірка повідомила, що до 2014 року Зеленський "стріляв їй очима", проте вона ніяк не відреагувала на його знаки уваги.

"Тоді, звісно, про це ніхто не думав і не придивлявся: а який він... Хто був твоїм другом, раптом стає ворогом. З ким ти спілкувався, раптом від тебе відвертається, або ти від них. Зараз не можна, як то кажуть, повертатися в минуле і думати, як це було", – розповіла прихильниця Путіна.