Звезда некогда популярного российского фильма "Доярка из Хацапетовки" Евгения Осипова, обычно не дающая интервью и пытающегося держаться подальше от шоу и телевизионных проектов, рассказала о тяжелой болезни своего сына.

Евгения Осипова (фото из открытых источников)

Как отмечают российские пропагандистские СМИ, актриса в течение многих лет боролась с алкогольной зависимостью после того, как узнала диагноз ребенка.

"Четыре года назад сыну поставили диагноз – сахарный диабет первого типа. В первый год мы четыре раза лежали в реанимации просто по незнанию. Сын тяжело принимает эту болячку. Помню, как шли с ним к врачу, он говорит: "Мама, когда я буду здоров?" Я ответила ему: "Никогда". Из-за стресса за год я набрала 30 килограммов, даже не заметив этого. Я жила во внутреннем аду", — призналась Осипова в первом за долгие годы телевизионном интервью Андрею Малахову.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская балерина Анастасия Волочкова , поддерживающая террористическое вторжение РФ в Украину, решила преодолеть алкогольную зависимость в шоу "Звезды под капельницей". Однако, как пишут росСМИ, скандальная танцовщица быстро покинула эхаб-проект.

По сообщениям медиа, Волочкова проигнорировала обязательную лекцию о вреде алкоголя и вместо этого устроила прощальную вечеринку. Уже на следующее утро в СМИ активно обсуждали, где именно она провела ночь, а трэш-блогер Александр Гамбаров подверг критике ее поведение. Такое внимание стало для балерины последней каплей – Анастасия решила покинуть шоу.

При этом сама артистка уверяет, что организаторы якобы намекали участникам, что употребление алкоголя перед съемками — это "норма". Она утверждает, что отказалась, поскольку имела насыщенный график выступлений.

