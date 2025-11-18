Рубрики
Лиля Воробьева
Російська балерина Анастасія Волочкова, яка підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, вирішила подолати алкогольну залежність у шоу "Зірки під крапельницею". Проте, як пишуть росЗМІ, скандальна танцівниця швидко залишила рехаб-проєкт.
Анастасія Волочкова (фото з відкритих джерел)
За повідомленнями медіа, Волочкова проігнорувала обов’язкову лекцію про шкоду алкоголю та замість цього влаштувала прощальну вечірку. Уже наступного ранку в ЗМІ активно обговорювали, де саме вона провела ніч, а треш-блогер Олександр Гамбаров розкритикував її поведінку. Така увага стала для балерини останньою краплею — Анастасія вирішила покинути шоу.
При цьому сама артистка запевняє, що організатори нібито натякали учасникам, що вживання алкоголю перед зйомками — це "норма". Вона стверджує, що відмовилася, оскільки мала насичений графік виступів.
Додатковим джерелом конфлікту стала поведінка блогера Олександра Гамбарова. Волочкову обурило, що він нібито забрав її букет білих троянд, що вона сприйняла як прояв неповаги. У підсумку балерина залишила шоу в сльозах, несучи свою рожеву валізу.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що балерина-путіністка Анастасія Волочкова підтримує дружні стосунки з фотографом Оленою Галіциною, яка регулярно знімає танцівницю у вкрай екстравагантних образах. У соціальних мережах припускають, що такі фото та стилізація можуть бути результатом спільного вживання алкогольних напоїв.
Так, у профілі Волочкової в Instagram з’явився кадр, де балерина позує у вечірній сукні з гвинтівкою в руках.