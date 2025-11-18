Російська балерина Анастасія Волочкова, яка підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, вирішила подолати алкогольну залежність у шоу "Зірки під крапельницею". Проте, як пишуть росЗМІ, скандальна танцівниця швидко залишила рехаб-проєкт.

Анастасія Волочкова (фото з відкритих джерел)

За повідомленнями медіа, Волочкова проігнорувала обов’язкову лекцію про шкоду алкоголю та замість цього влаштувала прощальну вечірку. Уже наступного ранку в ЗМІ активно обговорювали, де саме вона провела ніч, а треш-блогер Олександр Гамбаров розкритикував її поведінку. Така увага стала для балерини останньою краплею — Анастасія вирішила покинути шоу.

При цьому сама артистка запевняє, що організатори нібито натякали учасникам, що вживання алкоголю перед зйомками — це "норма". Вона стверджує, що відмовилася, оскільки мала насичений графік виступів.

"Нам сказали: ви перед цим рехабом напийтеся, нажріться. Але в мене інші історії були в житті, у мене вже були заплановані вистави, виступи", — розповіла Анастасія.

Додатковим джерелом конфлікту стала поведінка блогера Олександра Гамбарова. Волочкову обурило, що він нібито забрав її букет білих троянд, що вона сприйняла як прояв неповаги. У підсумку балерина залишила шоу в сльозах, несучи свою рожеву валізу.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що балерина-путіністка Анастасія Волочкова підтримує дружні стосунки з фотографом Оленою Галіциною, яка регулярно знімає танцівницю у вкрай екстравагантних образах. У соціальних мережах припускають, що такі фото та стилізація можуть бути результатом спільного вживання алкогольних напоїв.

Так, у профілі Волочкової в Instagram з’явився кадр, де балерина позує у вечірній сукні з гвинтівкою в руках.