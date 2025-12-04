Зірка колись популярного російського фільму "Доярка з Хацапетівки" Євгенія Осипова, яка зазвичай не дає інтерв’ю та намагається триматися подалі від шоу й телевізійних проєктів, розповіла про тяжку хворобу свого сина.

Як зазначають російські пропагандистські ЗМІ, акторка протягом багатьох років боролася з алкогольною залежністю після того, як дізналася про діагноз дитини.

"Чотири роки тому синові поставили діагноз — цукровий діабет першого типу. У перший рік ми чотири рази лежали в реанімації просто через незнання. Син важко приймає цю болячку. Пам’ятаю, як ішли з ним до лікаря, він каже: “Мамо, коли я буду здоровим?” Я відповіла йому: “Ніколи”. Через стрес за рік я набрала 30 кілограмів, навіть не помітивши цього. Я жила у внутрішньому пеклі", — зізналася Осипова в першому за довгі роки телевізійному інтерв’ю Андрію Малахову.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська балерина Анастасія Волочкова, яка підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, вирішила подолати алкогольну залежність у шоу "Зірки під крапельницею". Проте, як пишуть росЗМІ, скандальна танцівниця швидко залишила рехаб-проєкт.

За повідомленнями медіа, Волочкова проігнорувала обов’язкову лекцію про шкоду алкоголю та замість цього влаштувала прощальну вечірку. Уже наступного ранку в ЗМІ активно обговорювали, де саме вона провела ніч, а треш-блогер Олександр Гамбаров розкритикував її поведінку. Така увага стала для балерини останньою краплею — Анастасія вирішила покинути шоу.

При цьому сама артистка запевняє, що організатори нібито натякали учасникам, що вживання алкоголю перед зйомками — це "норма". Вона стверджує, що відмовилася, оскільки мала насичений графік виступів.

