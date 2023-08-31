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Известная актриса из "Кавказской пленницы" впервые сделала заявление о войне в Украине

Наталья Варлей упрямо отмалчивалась, но теперь не сумела уйти от ответа

сегодня, 22:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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Знаменитость из РФ Наталья Варлей, ставшая известной благодаря тому, что играла роли в популярных кинофильмах "Вий" и "Кавказская пленница", впервые вспомнила о полномасштабном вторжении, которое ее страна начала и продолжает на территории Украины. Звезда вынуждена была дать ответ и обнародовать свои мысли, потому что журналисты из РФ уже "прижали ее к стенке".

Известная актриса из "Кавказской пленницы" впервые сделала заявление о войне в Украине

Наталья Варлей (фото из открытых источников)

В частности, актриса была гостей кинофестиваля, состоявшегося в одном из российских городов.


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Варлей высказала свои мысли о войне не слишком уверенно и завуалированно. Она не ответила, на чьей стороне. Выразила размытые слова и завуалированные фразы, что можно понимать как положительно, так и отрицательно.

"Я уверена в победе добра над злом, и ума — над безумием", — сказала звездная актриса.

До этого Варлей молчала о войне, поэтому ее комментарий быстро распространили российские издания . Но кого она называла "добром", а кто у нее ассоциируется со "злом" — осталось невыясненным. До начала войны Наталья Варлей была поклонницей Путина и была рада, что оккупировали Крым. На этот раз, вероятно, что именно так она решила угождать кремлевским властям.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в украинская актриса ответила, смогут ли украинцы простить россиянам. Знаменитость из Украины Ада Роговцева ответила, возможно ли, что сограждане в далеком будущем смогут простить россиянам. Она отметила, что перед этим жители агрессивной страны должны пройти несколько собственных этапов.

Украинская звезда сообщила, что совсем недавно она получила как подарок большое издание об истории нашей страны, где есть рассказы о шестидесятниках.
 



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