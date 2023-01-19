Известная актриса из РФ получила страшную травму: подробности

Народная артистка РФ Лариса Удовиченко оказалась на больничной койке и приостановила свою профессиональную деятельность до марта 2023 года.

Актриса из РФ получила страшную травму/Иллюстрационное фото

Как оказалось, артистка получила серьезный компрессионный перелом позвоночника и была экстренно госпитализирована. На данный момент она находится в клинике под наблюдением врачей.

Трагедия произошла во время съемок из-за того, что актриса неудачно упала. Однако, стоит отметить, что обстоятельства и детали произошедшего не разглашаются, а сама пострадавшая на связь с журналистами не выходит.

По предварительной информации Удовиченко пережила операцию и сейчас проходит курс реабилитации. Вернется ли артистка к своей профессиональной деятельности — неизвестно.

Напомним, Лариса Удовиченко известна своими ролями в таких картинах, как "Самая обаятельная и привлекательная", "Чехарда", "Зимняя вишня", "Воспоминания о Шерлоке Холмсе", "Северное сияние", "Женить Казанову" и многих других.

На данный момент актрисе — 67 лет.

Ранее "Комментарии" писали: В Москве нашли мумифицированное тело звездного актера (ФОТО). Сообщается, что актер длительное время не выходил с родными на связь, однако они забили тревогу лишь на днях. Приехав по месту жительства актера полицейские вскрыли дверь в его квартиру и обнаружили в комнате уже мумифицированный труп мужчины.

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