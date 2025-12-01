Известная актриса рассказала об ампутации второй ноги

Ирландская актриса и звезда сериала "Предатели знаменитостей" Рут Кодд сообщила, что проходит восстановление после ампутации второй ноги. 29-летняя исполнительница опубликовала в TikTok видео, в котором рассказала, что операцию на левой ноге совершили на прошлой неделе из-за проблем, много лет беспокоивших ее после подростковой спортивной травмы.

Рут Кодд. Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Первое хирургическое вмешательство Рут Кодд перенесла шесть лет назад. Это произошло после травмы, полученной девушкой во время игры в футбол. Она повлекла за собой ряд осложнений, десятки операций и хроническую боль и в конце концов ампутацию ноги.

В 2021 году Рут ампутировали пальцы ног на другой ноге из-за последствий многолетнего использования костылей. По словам врачей, нога "никогда не могла полностью восстановиться", что существенно усложняло ее работу и жизнь.

На прошлой неделе Кодд опубликовала видео в TikTok, где рассказала, что ей сделали такую же операцию на левой ноге.

"Привет всем. У меня есть хорошие новости и плохие. Хорошие новости, мы пережили момент замкнутого круга. Я снова создаю контент для TikTok в доме моих родителей. Плохие новости, я больше не могу делать это перед замечательными голубыми цветочными обоями, потому что эта комната находится наверху. Мне только что сделали вторую ампутацию ниже колена. Так что, к сожалению, эти возможности сейчас мне недоступны", — рассказала актриса.

Также Рут Кодд с юмором добавила, что ее новое колесное кресло получило имя "Толстый Тони".

Актриса отметила, что процесс восстановления потребует минимум месяца, прежде чем она сможет начать подготовку к установлению протеза.

Рут Кодд в сериале "Падение дома Ашеров"

Рут Кодд приобрела популярность в TikTok во время пандемии коронавируса, когда начала публиковать комедийные скетчи и рассказывать о людях с инвалидностью. Она снималась в сериалах ужасов Netflix "Полночный клуб" и "Падение дома Ашеров". В этом году актриса появилась в первом сезоне "Предателей знаменитостей".

