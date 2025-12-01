Міллі Боббі Браун змінила ім’я: як тепер називають зірку серіалу "Дивні дива"

Британсько-американська акторка Міллі Боббі Браун офіційно змінила прізвище. Тепер її звуть Міллі Бонні Бонджові. Про це 21-річна зірка розповіла під час інтерв’ю VT, де разом із колегою Ноєм Шнаппом обговорювала новий сезон "Дивних див".

Міллі Боббі Браун. Фото: instagram.com/milliebobbybrown

Зміна імені Міллі Боббі Браун стала відомою лише через кілька місяців після того, як акторка повідомила про усиновлення першої дитини разом із чоловіком Джейком Бонджові, сином легендарного музиканта Джона Бон Джові.

Під час інтерв’ю Шнаппа запитали, чи знає він повне ім’я Міллі. Він відповів: "Міллі Бонні Браун". У відповідь акторка з посмішкою виправила його.

"Забудь про Браун. Це просто Міллі Бонні Бонджові", — сказала акторка.

Таким чином, зірка офіційно відмовилася від прізвища Браун і взяла прізвище чоловіка.

Міллі та Джейк розпочали стосунки у 2021 році, у 2023-му оголосили про заручини, а вже у травні 2024-го тихо одружилися під час приватної церемонії за участі найближчих родичів. Через п’ять місяців подружжя влаштувало велике святкування на віллі Четінале в Тоскані.

У серпні акторка повідомила, що пара усиновила дівчинку, ставши батьками вперше.

26 листопада на Netflix вийшла перша частина останнього 5 сезону серіалу "Дивні дива".

