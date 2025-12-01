Відома акторка розповіла про ампутацію другої ноги

Ірландська акторка та зірка серіалу "Зрадники знаменитостей" Рут Кодд повідомила, що проходить відновлення після ампутації другої ноги. 29-річна виконавиця опублікувала у TikTok відео, у якому розповіла, що операцію на лівій нозі здійснили минулого тижня через проблеми, які багато років турбували її після підліткової спортивної травми.

Рут Кодд. Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Перше хірургічне втручання Рут Кодд перенесла шість років тому. Це сталося після травми, яку дівчина отримана під час гри у футбол. Вона спричинила низку ускладнень, десятки операцій та хронічний біль та врешті ампутацію ноги.

У 2021 році Рут ампутували пальці ніг на іншій нозі через наслідки багаторічного використання милиць. За словами лікарів, нога "ніколи не могла повністю відновитися", що суттєво ускладнювало її роботу та життя.

Минулого тижня Кодд опублікувала відео в TikTok, в якому розповіла, що їй зробили таку ж операцію на лівій нозі.

"Привіт усім. У мене є гарні новини і погані. Гарні новини, ми пережили момент замкнутого кола. Я знову створюю контент для TikTok у будинку моїх батьків. Погані новини, я більше не можу робити це перед чудовими блакитними квітковими шпалерами, бо ця кімната знаходиться нагорі. Мені щойно зробили другу ампутацію нижче коліна. Тож, на жаль, ці можливості зараз мені недоступні", — розповіла акторка.

Також Рут Кодд з гумором додала, що її нове крісло колісне отримало ім’я "Товстий Тоні".

Акторка зазначила, що процес відновлення вимагатиме щонайменше місяця, перш ніж вона зможе розпочати підготовку до встановлення протеза.

Рут Кодд у серіалі "Падіння дому Ашерів"

Рут Кодд здобула популярність у TikTok під час пандемії коронавірусу, коли почала публікувати комедійні скетчі та розповідати про людей з інвалідністю. Вона знімалася в серіалах жахів Netflix "Опівнічний клуб" та "Падіння дому Ашерів". Цього року акторка з'явилася в першому сезоні "Зрадників знаменитостей".

